„Osobně mě to překvapilo. Čekal jsem, že bude spotřeba teplé i studené vody nižší, a to znatelně, protože šetření kvůli válce na Ukrajině a finanční krizi bylo ve společnosti silně rezonující téma,” komentuje data ředitel společnosti SIAN Jakub Vysocký a pokračuje: „Apelujeme samozřejmě na to, aby naši nájemníci nakládali se zdroji úsporně. A to nejen s vodou, ale i s teplem.”

Přistupujme k vodě s respektem, vybízí ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička

Na vodě v bytě se dá šetřit mnoha způsoby. Problematické mohou být například slabě kapající kohoutky nebo protékající toalety. Mezi další možnosti, jak šetřit vodou, patří například také mytí nádobí v myčce místo mytí pod tekoucí vodou, sprchování místo koupání ve vaně či praní v pračce na plnou kapacitu.

„Ušetřit se dá například díky perlátorům, které zajišťují provzdušnění vody a tím pádem souvislý vodní proud vody mísené se vzduchem, díky kterému je pak možné se například sprchovat stejnou dobu, ale s poloviční spotřebou,” dodává Jakub Vysocký.

K TÉMATU

Společnost Správa investic a nemovitostí, s. r. o. je na trhu od roku 2013. Zajišťuje kompletní správu svěřených nemovitostí a servis pro nájemníky. V současné době spravuje na 700 bytových jednotek především v Ostravě, ale také v Opavě nebo Frýdku-Místku a Havířově.