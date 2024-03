Ráj milovníků nejrůznějších výrobků háčkování, šití a tvoření. To se dá říct o prodejně Stoklasa v Avion Shopping Parku Ostrava, která po přestěhování do většího prostoru otevřela znovu ve čtvrtek 21. března 2024. Nová a prostornější prodejna nabízí pestrou škálu látek, vln, galanterních potřeb a dekorací.

Nově otevřená prodejna Stoklasa v Avion Shopping Park Ostrava, 21. března 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Síť prodejen Stoklasa funguje na trhu už 34 let. Svým sortimentem se specializuje zejména na textilní galanterii a látky. Zákazníci v prodejně Stoklasa ale najdou i nejrůznější dekorace do domácnosti nebo kabelky a bižuterii. Původní prodejna Stoklasa v Avionu nedokázala dostatečně uspokojit poptávku zákazníků po látkách a galanterii, proto došlo k jejímu přestěhování do většího prostoru. „Chtěli jsme už delší dobu větší prostor. V nabídce nám chyběla dostatečná metráž a nabídka látek, kterou zákazníci požadovali, jelikož na jiných našich prodejnách to je už běžně k dispozici,“ uvedla manažerka sítě prodejen Stoklasa Kateřina Šemberová.

Sortiment prodejny je rozdělen na několik sekcí podle využití daných materiálů. Tvořiví jedinci zde najdou vše, co potřebují pro své projekty, ať už se jedná o šití, pletení, háčkování, drhání nebo výrobu šperků.

Lidé poslali miliony na onkologické pacienty, šlo ale o podvod. Policie zasáhla

Rukodělné aktivity zažily podle Šemberové rozmach už během pandemie koronaviru. „Lidé se nudili doma, a proto začali s tvořením. S nástupem sociálních sítí se začaly objevovat různé tutoriály na ruční práce. Například do háčkování a pletení se pustilo mnoho mladých lidí. Je to jakýsi boom pletených věcí. Mnoho maminek začalo šít pro své děti, těhotné ženy šijí hnízdečka pro mimina a připravují se na příchod nového člena rodiny,“ konstatuje manažerka prodejen. Mezi zákaznicemi jsou často i mladé dívky, které s výrobou nejrůznějších drobností ještě nezačaly a potřebují poradit, ale i zkušené ženy, které už mají všechno v malíčku a vědí, že ve Stoklase najdou, co potřebují.

Čajovna u Sýkorova mostu v Ostravě končí. Knihovna využije její prostor jinak

Nově otevřenou prodejnu Stoklasa v obchodním centru Avion Shopping Park Ostrava mohou zákazníci najít mezi prodejnou a kavárnou Tchibo a C&A. Kromě Avionu je další prodejna například v OC Forum Nová Karolina nebo na Kuřím rynku v centru Ostravy.