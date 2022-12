Klub Stoun funguje již od roku 1995. Mnohé se během let jistě změnilo, co ale nabízí klub v dnešní době? Dlouhodobě pořádáme velice oblíbený pořad Hity ze záhrobí, dále to jsou koncerty těch nejlepších českých, ale i slovenských kapel. Samozřejmostí programu jsou večery, které jsou určeny kvalitní taneční zábavě. Co se týče priority interpretů, to se v čase jistě mění, ale hlavní těžiště zakotvené v živé hudbě zůstává.

Čím je Stoun specifický?

Mám pocit, že jeho jedinečnost je v tom, že funguje 28 let stále ve stejných prostorách a přibližně se stejnou programovou koncepcí. Asi to nedovedu říct zcela přesně, ale určitě to bude odhodláním lidí, kteří zde v průběhu dlouholetého fungování pracovali. A nebylo jich vůbec málo. Je také pravda, že českých klubů, které fungují 28 let na stejném místě se zhruba stejným programovým zaměřením, by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Možná je to i multižánrovým programem klubu. Naší snahou je, aby každý obyvatel Frýdku-Místku měl důvod navštívit Stoun alespoň dvakrát v měsíci.

Jaká je podle vás úroveň kultura ve městě? Je něco, co by se mělo změnit, zlepšit?

Myslím, že zdejší situace je velice dobrá, snažíme se o to každým dnem. Pozitivně vnímám také fungování Kultury FM. Během roku lze ve městě navštívit naprosto unikátní festival Sweetsen fest, za zmínku rovněž stojí FM City Fest, pořádaný kapelou Mirai. Důkazem úrovně může být i to, při udílení cen Akademie populární hudby putovalo do okresu Frýdek-Místek celkem sedm ze 14 českých Andělů. Do této doby skutečnost naprosto nevídaná. Jsem rád, že jak Stoun, tak i Sweetsen fest byly součástí kulturní infrastruktury, která interpretům mnohdy zařídila jejich první vystoupení.

Jak bude vypadat provoz klubu vzhledem k nárůstu cen energií? Podepsaly se vyšší náklady na jeho celkovém fungování?

Změny v programu zatím neplánujeme. Je pravda, že zdražení se dotýká všech, včetně našeho klubu, ceny vstupenek musí jít nahoru určitě, kapely chtějí pochopitelně více peněz a vše je zkrátka dražší. Nárůst cen vnímáme také u nabídky nápojů, například Plzeňský Prazdroj navýšil ceny jednou za dva roky, teď zdražil dvakrát za sebou.

Vnímáte v poslední době na akcích i změnu v počtu návštěvníků? Dopřávají si obyvatelé Frýdku-Místku stále kulturní zábavu v podobě koncertů?

Je to lehce slabší, ale žádná hrůza se nekoná. Myslím si, že se lidé budou chtít bavit vždycky, akorát to bude těžší pro nás, kteří děláme trochu sofistikovanější zábavu.

Které zajímavé akce a koncerty klub Stoun připravuje do konce tohoto roku?

Opět zde budou hrát skvělé kapely, interpreti všech žánrů a stylů. Nebude chybět ani stand-up comedy. Po vyprodaných koncertech Visacího zámku, nebo JAR do klubu zamíří kapely Cocote Miunutte, poprvé uvítáme kapelu Citron, přijede kapela Delta Heavy z Velké Británie, jež se řadí mezi headline mnoha světových festivalů. A také příští rok se naši návštěvníci mají nač těšit, budeme hostit kapely jako Horkýže Slíže, Gaia Messiah, Pokáč, Prago Union, Mňága a Žďorp, nebo třeba rapper Calin.

Autor: Petra Vrbová