Ve dnech 11. a 12. října 2023 se v Olomouci uskutečnil již 16. ročník symposia skupiny AGEL, největšího poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě. Slavnostního zahájení se zúčastnili mimo jiné i předseda dozorčí rady AGEL Tomáš Chrenek nebo hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek. AGEL dosáhl v kardiovaskulární léčbě hned několika unikátních prvenství.

V Olomouci proběhlo již 16. Symposium skupiny AGEL. | Foto: se souhlasem AGEL a. s.

Na sedm stovek účastníků letos přivítal již XVI. ročník odborného symposia AGEL, jehož letošním hlavním tématem byly moderní trendy v kardiovaskulární léčbě. Se svými příspěvky vystoupila celá řada špičkových odborníků, a to jak ze skupiny AGEL, z fakultních nemocnic, tak i prestižních zahraničních pracovišť nebo lékařských fakult. Na téma řízení chirurgické péče v 21. století promluvil k hostům například vedoucí lékař hrudní chirurgie z Mayo Clinic Hospital ve Spojených arabských emirátech Norberto Santana Rodríguez. Hovořilo se také o četných úspěších lékařů a sester z komplexních kardiocenter AGEL v Třinci-Podlesí a Košicích-Šaci.

„Kardiologie, která je tématem letošního odborného symposia, je pro AGEL jednoznačně vlajkovou lodí, a to jak v České, tak i Slovenské republice. Odborníkům v našich dvou specializovaných pracovištích se podařilo dosáhnout řady úspěchů a několika významných prvenství. Sympozium jako celek by mělo ukázat, jaké má v této oblasti skupina AGEL vize do budoucna,“ řekl hostům při zahájení akce předseda představenstva společnosti AGEL Michal Pišoja.

Hornická poliklinika má novou odběrovou místnost

Skupina AGEL provozuje dvě špičková komplexní kardiocentra, a to v nemocnicích Třinec-Podlesí a Košicích-Šaci. „Slovenské pracoviště patří mezi nejmladší z celé skupiny a bylo vybudováno v rekordně krátké době. Přesto dnes hraje prim v oboru a na Slovensku je prvním, které provádí roboticky asistované kardiochirurgické výkony,“ konstatovala místopředsedkyně představenstva AGEL Marie Marsová.

Velmi významné jsou podle jejích slov také úspěchy pracoviště v Třinci-Podlesí. „Například v oblasti stereotaktické neuromodulace srdce má toto pracoviště dokonce světové prvenství. V kardiologii využívá také telemedicínské centrum, což jej řadí mezi naše exkluzivní pracoviště,“ uvedla Marie Marsová s tím, že kardiologie je pro skupinu AGEL symbolem superspecializované, vysoce odborné péče a zároveň i symbolem nových technologií a inovací.

Ostravské Národní dny prevence: aktuální rady ke kybernetickému bezpečí

Jedním z nejvýznamnějších přednášejících letošního sympozia byl Norberto Santana Rodríguez, vedoucí lékař hrudní chirurgie Mayo Clinic Hospital z Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech, který se skupinou AGEL od roku 2022 úzce kooperuje. „Skupina AGEL je známá i na mezinárodním poli a spolupracovat s ní v oblasti chirurgie a medicíny 21. století je pro mne opravdu velká čest,“ řekl Norberto Santana Rodríguez.

Hosty sympozia pozdravil také například hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek, který poděkoval pracovníkům skupiny AGEL, jež zabezpečují zdravotnickou péči v celkem čtyřech nemocnicích v rámci Olomouckého kraje. Dále také rektor Univerzity Palackého Martin Procházka, nebo proděkanka lékařské fakulty Univerzity Palackého pro studium Všeobecného lékařství 4. – 6. ročníku Eva Klásková. „Mám tu čest, že se starám o studenty, kteří již mají teoretickou část studia za sebou a vstupují na klinická pracoviště. S tím, jak se navyšují počty studentů a klade se důraz na jejich praktické dovednosti, se snažíme rozšířit spolupráci se zdravotnickými zařízeními, kde jsou jedním z našich klíčových partnerů právě nemocnice skupiny AGEL,“ uvedla proděkanka Eva Klásková.

Nedaleko Jeseníku vznikne továrna na komponenty do baterií elektroaut

Se svými příspěvky vystoupili rovněž ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, ředitel Institutu zdravotních analýz slovenského Ministerstva zdravotnictví Matěj Mišík, proděkan pro studium a výuku 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy David Marx, anebo jeho kolega z lékařské fakulty Marek Orko Vácha, přednosta tamního Ústavu etiky a humanitních studií.

Kromě bohatého programu, který byl rozdělen na lékařskou a nelékařskou sekci, se mohli návštěvníci v rámci workshopů detailně seznámit s těmi nejmodernějšími technologiemi. Mezi ty patřila například mixovaná realita Hololens, která pomocí 3D brýlí spojuje reálný a virtuální svět a je dnes využívána při lékařských zákrocích. Dále TelMed Point, díky kterému může pacient pomocí čidel a webkamery během chvíle získat informace o svém zdravotním stavu, anebo technologie PMcardio, která umožňuje lékařům diagnostikovat a léčit nemoci srdce s využitím umělé inteligence.