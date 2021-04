V roli oblíbeného letoviska nejen pro obyvatele Ostravy je Ostravice již hodně dávno. Často zde začínají své výlety na Lysou horu, jezdí si zahrát golf a mnozí končí svůj pěší nebo cyklovýlet ve vyhlášeném Beskydském pivovárku. K výrobě piva totiž používá výhradně přírodní suroviny a čistou beskydskou vodu, zaměřuje se na chuťově různorodá piva - hořká, višňová, borůvková i medová, navíc je zde i výborná kuchyně.

Beskydský pivovárek je známý i tím, že zde pořádáte i různé pivní, gastro či kulturní akce. Vzpomenete si, kdy byla poslední?

Myslím že naposledy u nás počátkem loňského roku vystupovalo olomoucké divadlo Do houslí, a pak jsme možná ještě stihli jednu nebo dvě pivovarské zabíjačky.

Byl jste u založení minipivovaru v roce 2012. Měl jste nějakou zkušenost z oboru nebo jen své představy?

Můj společník Aleš Karpita měl za sebou zhruba dvacetiletou zkušenost s provozováním pivní cash and carry, a já jsem si prošel Plzeňským Prazdrojem a následně i pivovary Lobkowicz.

Na čem jste založili svou filozofii?

Hlavní idea byla vařit přírodní nefiltrovaná, nepasterizovaná piva, věnovat se vedle ležáků také vaření pivních specialit – tedy piv, která u nás byla v té době zvláštností, jako např. IPA, ALE, new england IPA, atd.

Jak se vyrovnáváte s tím, že s přestávkami už máte rok zavřeno?

Myslím, že jako pivovar to zvládáme řekněme uspokojivě. Od založení jsme se zaměřovali hlavně na stáčení do sudů, tedy na prodej do hospod a restaurací, prodej v lahvích a pet lahvích byl pro nás okrajovou záležitostí. Loni jsme to museli trošku překopat a více se věnovat prodeji do obchodů, vinoték a pivoték. Hůře už se vyrovnáváme s tou trvalou nejistotou způsobovanou hlavně vládními zmatky a zmetky.

Beskydský pivovárek se už těší na znovuotevření.Zdroj: Deník/Lukáš Ston

O kolik jste museli snížit výstav piva? Museli jste propouštět?

Zaznamenali jsme pokles produkce o cca 15 %, a to hlavně v segmentu ležáků. Propouštět jsme nechtěli, i když nebyli turisté, ale očekáváme, že se přece jenom situace vlivem počasí, promoření a očkování zlepší a že se pivovárek a restaurace opět rozjedou.

Turisté při návštěvě Ostravice pivovárek navštívit většinou neopomenou, co místní nebo zákazníci z nejbližšího okolí?

Jistě. Horské chaty, rekreační objekty atd. patří mezi naše významné klienty. Každý rok jsme prodali asi čtyři až pět chladičů na domácí čepování piva, loni jich bylo více než dvacet. Myslím, že tento trend bude pokračovat, lidé si budou chtít užít sudové čepované pivo v klidu a bezpečí domova s přáteli.

Kolik druhů piva jste zatím vyrobili? Které se stalo nejznámější?

Druhů piva bylo asi 10 až12, značek už více než padesát. Naši sládci jezdí na zkušenou po malých pivovarech různě po světě a přivážejí zkušenosti, vědomosti a nové postupy. Nejznámější je určitě klasika „Beskydský ležák“, světlá jedenáctka.

Změnili jste během pandemie sortiment? Jaký je váš názor na stáčení do plechovek?

Sortiment jsme nijak neměnili, jen jsme posílili v segmentu off trade na úkor dodávek do restaurací a hospod. A stáčení do plechovek? Vím, že o tom hodně malých pivovarů uvažuje, někteří už i zahájili produkci. My ale zůstaneme věrní dodávkám v sudech do hospod. Už před pár lety jsem projel několik pivovarů naší velikosti, které plechovky stáčeli a měli úspěch. Je tady ale jedno velké ale: všechny tyto pivovary byly v USA a plechovka v obchodě stála tři až čtyři dolary. A to už je částka, kdy si pivovar může dovolit zainvestovat do kvalitní stáčecí linky na plechovky. V našich českých podmínkách by však pivo za takovouto cenu bylo naprosto neprodejné. Jsem rád, že to někteří kolegové s plechovkami zkouší, ale myslím, že to zatím nebude moc efektivní. Rád se však budu mýlit.

Pivovárek jste postupně modernizovali, týkalo se to nejen vaření piva, ale i prostor, když vzniklo kryté venkovní posezení, pořádáte koncerty, divadelní představení. Míníte ještě pivovar rozšiřovat, nebo jste museli od dalších plánů a nápadů upustit?

Plány a nápady na další rozvoj přicházejí stále. Co do výstavu však pivovar rozšiřovat nebudeme. Máme přímo v našem názvu slovo „pivovárek“ a dále chceme pivovárkem zůstat. Budeme však postupně modernizovat technologii, dokupovat některé laboratorní přístroje, tiskárnu etiket. Už loni jsme pořídili zásobník sladu, abychom odstranili lidskou práci spojenou s převozem a skládáním těžkých pytlů sladu. A budeme se i nadále věnovat zpříjemňování venkovního posezení u řeky Ostravice, postupně přetváříme naše návštěvnické centrum Stodola. Už se těšíme na jeho znovuotevření!

Většina ze zhruba 500 českých minipivovarů už si vyzkoušela stáčení piva do plechovek, které zatím v ČR využívají hlavně větší výrobci piva. Nejmenší producenti piva vidí hliník jako atraktivní obal, který by jim pomohl nalákat hlavně mladé zákazníky, zejména v době uzavření hospod vinou pandemie. Výrobní série ale musí být větší, aby se jim to vyplatilo, zařízení na stáčení je totiž drahé, stejně tak atraktivní potisk je výrazně dražší než samolepicí etiketa. Až čas ukáže, zda plechovka dokáže předčít skleněnou láhev, na kterou klasický piják piva stále nedá dopustit.