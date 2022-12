FOTO: Nový Penny v Hlučíně otevírá. I s akcemi, takto je obchod připraven

Obří oplatka ale nevznikla hned napoprvé, v Mondelezu její výrobu trénovali, protože největším úskalím je, že se dobrota láme. Rekordní Tatranka měří sedmdesát centimetrů na délku, třicet na výšku a deset na šířku. Jde o český unikát, zatím nikdo jiný Tatranku takových rozměrů neupekl, a tudíž by mohla být ihned směle zapsána do české knihy rekordů. V opavské fabrice ale chtějí zajít ještě dál a k zápisu se chystají upéct oplatku novou a ještě větší, což je na programu v příštím roce. „V plánu máme, že tato velká Tatranka by byla pouze jedna čtvrtina z chystané nové. Poskládat čtyři vedle sebe umíme, ale složitější je zajistit, aby vše drželo pohromadě,“ říká mluvčí Mondelez International Eva Železná.

Tatranku nezvyklých rozměrů přijel na opavskou radnici předat primátorovi Tomáši Navrátilovi ředitel opavského závodu Manu Chilaud. „Města si moc vážíme, protože se tady značka Opavia narodila. Nyní jsme největší firmou na oplatky a sušenky na světě a jsme moc rádi, že má Mondelez také největší továrnu v Evropě právě v Opavě. Odsud dovážíme výrobky do celého světa. Vyrábíme sto tisíc tun sušenek a oplatek, pro zajímavost, druhá největší továrna v Evropě jich vyrobí šedesát tun, takže jsme zdaleka největší. Pan Fiedor začal oplatky vyrábět už v roce 1840 a my tradici dodržujeme, v Opavě zůstaneme a i když už dnes máme výrobu budoucnosti, jsme schopni ještě stále manuálně vyrábět takové krásné věci,“ uvedl Manu Chilaud.

Pochutnají si na ní zdravotníci

Obří Tatranka ale nezůstane na opavské radnici dlouho. Zamíří totiž do Slezské nemocnice. „Jsme hrdí, že tady máme firmu, která je schopna něco takového vyrobit. Když jsme se s panem ředitelem o tomto záměru bavili, probírali jsme, co by se s tak velkou Tatrankou dalo dělat potom. Domluvili jsme se, že bychom ji společně věnovali Slezské nemocnici, jako poděkování za dlouhé období prací. Je to tedy společný dárek města a firmy Mondelez International a myslím, že pro zdravotníky to bude pěkný zážitek,“ sdělil primátor Tomáš Navrátil s tím, že oplatku přivezou na ředitelství a „porcování“ a následné rozdělení Tatranky bude mít na starosti vedení nemocnice. Sníst se Tatranka musí do konce ledna, to ale podle všeho nebude žádný problém.

Původně to byl trojúhelník

Tatranky jsou ryze opavským vynálezem, jejich recepturu vymyslel v roce 1945 Vilém Škvarlo ze Štítiny, který pracoval v tehdejší Opavii. Šlo prý ale o omyl, protože původně zkoušel vyrobit něco jiného, vznikla však z toto dodnes populární Tatranka. Nejdříve měla tvar trojúhelníku, který připomínal štíty Tater. To se však z pohledu výroby ukázalo jako nepraktické, zůstávala spousta zbytků, oplatky se obtížně balily, a proto se přešlo na čtvercový formát.

„Zajímavostí také je, že my v Čechách vyrábíme Tatranky, které dostaly název podle slovenských Tater a firma Sedita, která je původně slovenská, zase vyrábí Horalky,“ prozrazuje s úsměvem Eva Železná.Ještě dodejme, že Tatranka nebude jediným výrobkem opavského Mondelez International, zapsaným v české knize rekordů. Už před pár lety se do něj dostala i obří dvacetikilová Fidorka s průměrem sedmapadesáti centimetrů.