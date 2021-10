Dodala, že patent zaujal soukromého investora a díky vzájemné spolupráci tak za necelé dva roky vznikl předvýrobního prototyp. V následujících třech letech by mohl vzniknout finální výrobek.

"V podstatě se jedná o torzo těhotné ženy, které nám slouží pro testování monitorovací technologie. Tento trenažér vznikl jako nedílná součást vývoje monitoru, abychom mohli testovat jeho funkčnost a současně vývoj urychlit. Navíc nám umožňuje simulovat různá natočení plodu a jeho stáří. Kdybychom monitor testovali na těhotných ženách, potřebovali bychom jich tisíce a celý vývoj by to zpomalilo. Fantoma bychom v budoucnu rádi nabídli výzkumníkům a lékařům, aby jej využívali jako testování monitorovacích přístrojů ve svých nemocnicích nebo pro výzkum různých patologických jevů ve vývoji plodu," podotkl Martinek.

"Unikátnost přístroje spočívá v pasivním a zcela neinvazivním měření signálů plodu bez jakékoliv vysílané energie. Tím se liší od již existujících volně prodejných produktů pro domácí monitorování, které ovšem pracují na zcela jiném fyzikálním principu a pro zaměření využívají energii, která je vysílána do těla těhotné ženy," vysvětlil vedoucí výzkumného týmu Radek Martinek.

Přístroj dokáže měřit EKG plodu pomocí monitorovacího pásu, výsledky se pak matkám zobrazují v mobilní aplikaci. V případě, že by monitorování ukázalo nestandardní tepovou frekvenci, mohou ženy kontaktovat svého lékaře ještě před plánovanou prohlídkou. Podle mluvčí univerzity Petry Halíkové tak přístroj může doplnit běžné preventivní prohlídky u odborného lékaře.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.