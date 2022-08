Podle náměstka hejtmana Jakub Unucka se kraj chtěl na jednání dozvědět, zda je pro nastávající topnou sezonu energie zajištěná a za jakou cenu. „Bylo to v návaznosti na to, že kraj nakoupil elektřinu pro letošní rok za dvanáctinásobek ceny,“ konstatoval Jakub Unucka. Podle něj mají všichni výrobci zajištěnou produkci a cenový skok pro běžné spotřebitele bude výrazně nižší.

Dominantní dodavatel tepla, společnost Veolia, zásobuje domy v největších městech Moravskoslezského kraje. Ředitel společnosti Jakub Tobola upřesnil, že teplo vyrábí převážně z černého uhlí doplněného o biomasu, částečně také z plynu a odpadních zdrojů. „Všechny zdroje máme zajištěné, takže pokud nenastane něco nepředvídatelného, topná sezona bude bez problémů. Jsme nuceni přistoupit ke zdražení tepla, ale až od nového roku. Zdražení nebude drastické, jaké vidíme na energetických trzích. Bude to v řádech desítek procent, což by v běžné domácnosti mělo dělat několik stovek měsíčně,“ nastínil Jakub Tobola pro Deník. Důvod, proč ceny nebudou tak vysoké, je dána tím, že paliva nakupuje Veolia dlouhodobě dopředu.

V nájemních bytech centrálně zásobovaných teplem bydlí bezmála polovina obyvatel kraje. Jan Rafaj, viceprezident Asociace nájemního bydlení, která sdružuje několik desítek tisíc bytů, upozornil, že je na bedrech asociace, aby se zabývala tím, jak technicky pomoci lidem šetřit. „Úspor nedosáhnete stáhnutím kohoutku na radiátoru v bytě, ideálně je potřeba regulovat celý dům. Musí dojít ke shodě nájemníků, že chtějí jít na nižší teploty. Pokud ano, musí řešit s dodavatelem tepla, jak to udělat. Na to už ale není moc času,“ upozornil Jan Rafaj.

Řada lidí se kvůli zdanění energií dostane do finančních potíží. Mediální kampaň má vysvětlit lidem, na co mají nárok a přesvědčit je, aby se nestyděli o to říct. „Za město nepůjdeme cestou přímých podpor občanů. Chceme dát peníze na vyšší dotaci městským službám, ať se nemusí zdražovat, nebo zdražovat o tolik. Bavíme se o komunálním odpadu, o jízdném v MHD, o místních daních, poplatcích a dalších věcech,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura. Ostrava podle něj hledá cestu, jak do topného systému doplnit další zdroje, které jsou v různých podobách v každé lokalitě.

O využití dalších zdrojů hovořil také Rostislav Rožnovský, ředitel Moravskoslezského energetického centra. „Pracujeme na studii, zda se fosilní zdroje dají nahradit a zjistili jsme, že je to technicky možné. Příroda nabízí mnoho možností a je škoda, když odpadní teplo odchází do ovzduší, je třeba ho využít. Na těchto věcech spolupracujeme s Vysokou školou Báňskou i s firmami,“ podotkl Rostislav Rožnovský. Jako příklad uvedl město Třinec, jehož velká část je vytápěná odpadním teplem. Moravské energetické centrum by mělo spolu s primátory a starosty a výrobci tepla připravit komunikační kampaň, která bude lidem radit, jak a kde šetřit na teple, a když to nepomůže, kam se obracet o pomoc.