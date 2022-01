Teplo za miliardu v Havířově. Otazníky stále zůstávají. Kdo jak hlasoval?

Ondřej Dluhí Šéfeditor pro střední a severní Moravu Napište mi

Velký ohlas a bouři nevole mezi občany Havířova vzbudila akcionářská smlouva se společností ČEZ ESCO, kterou zastupitelé Havířova těsně schválili na svém posledním zasedání před koncem roku 2021.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Na území Havířova by takových jednotek mělo vyrůst devatenáct. Podobný projekt realizoval ČEZ už v Jablonci, kde teplo od července 2021 proudí do domů a bytů mimo jiné z pěti nových kogeneračních jednotek, které zároveň dodávají do sítě elektřinu. | Foto: Deník/Jan Sedlák