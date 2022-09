„Od té doby zaměstnanci připravují vše ke spuštění. K žádnému zdržení nedošlo, díky spolehlivé práci kolegů České pošty se takto velký projekt podařilo připravit včas a bez problémů či zádrhelů,“ dodal Patrik Strnadel.

Celková využitelná plocha třídícího centra je 30 tisíc metrů čtverečních.

Česká pošta vybuduje v Mošnově moderní multimodální logistické centrum

Patrik Strnadel dále doplnil, že do Mošnova se začnou postupně přesouvat lokální provozy a další služby pro klienty.

„Náběh je postupný, abychom především neohrozili letošní předvánoční provoz. Přesun tras i zaměstnanců chceme udělat efektivně, abychom udrželi vysokou kvalitu dodání pro naše klienty, proto je rozložen i do celého příštího roku. S tím souvisí i nábor pracovníků do Mošnova,“ podotkl Patrik Strnadel a upřesnil, že do konce roku 2022 budou v třídícím centru potřebovat téměř 50 lidí, do dvou let by jich mělo být až 350.

„Počítáme s tím, že mezinárodní zásilky budu tvořit významnou část objemu, který přes Mošnov projde. Prioritním úkolem je nyní zvládnout předvánoční nápor pro stávající zákazníky, nicméně již nyní jsou rozjednané kontrakty se zahraničními partnery na příští rok. Česká pošta má v Mošnově moderní zázemí, které jí dává velký potenciál distribuce balíkových i listovních zásilek po celé Moravě i do zahraničí,“ uzavřel Patrik Strnadel.

Dny NATO v Ostravě skončily, dorazilo na ně 110 tisíc lidí, neděle překvapila

Generální ředitel České pošty Roman Knap již dříve uvedl, že Mošnov má být výkladní skříní nejen logistiky, ale celé České pošty. Výhodou umístění tohoto komplexu je skutečnost, že v blízkosti se nachází nejen mezinárodní letiště Leoše Janáčka ale také dálnice D1 a železniční trať.