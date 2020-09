Trayto patří mezi přední odborníky na automatizaci nabídek ve srovnávačích zboží jako je Heureka nebo Zboží.cz. Je pro vás spojení se skupinou Packeta dalším posunem vpřed?

Přinese nové pracovní příležitosti, zajímavá pracovní uplatnění v oboru nových technologií, budeme v Ostravě vyvíjet a řešit nové projekty. Zásilkovna je značka známá v celé Evropě, bude působit v SAE a chce proniknout také na indický trh, takže půjde o globální projekty. Jako technologická firma máme vlastní IT, obchodní i marketingový tým, který vyvíjí programy, algoritmy i vlastní produkty. A naším novým úkolem nyní je dostávat české klienty do zahraniční a naopak, pomáhat Zásilkovně v expanzi do celého světa.

Jak dlouho spolupracujete se Zásilkovnou?

Se Zásilkovnou se známe zhruba dva roky, doposud jsme blíže nespolupracovali, ale intenzivně jsme se snažili najít společnou řeč, protože máme stejnou cílovou skupinu, což jsou e-shopy, a máme podobný drive. Nyní jsme našli průsečík společného byznysu, což je skvělé. Jsme partnerem, který nejen pomůže e-shopům prorazit do zahraničí, přidaná hodnota naší firmy je i v tom, že část interních IT projektů skupiny Packeta můžeme převzít do Ostravy. Máme zde možnost sestavit tým, který je schopen poměrně rychle daný projekt zastřešit. Našli jsme ideálního partnera, který nám pomůže prosadit se v zahraničí, což by jinak bylo mnohem těžší.

Je možnost, že do firmy budete hledat nové kolegy?

Určitě. Budeme přijímat lidi do obchodu, marketingu, vývoje, vlastně na všechny pozice. Počítáme s tím, že náš tým v příštím roce rozšíříme i o desítky lidí a v dalších letech by měl nárůst pokračovat.

Jak dlouho vlastně vaše firma funguje na trhu?

Šest let, pro naši firmu pracuje přes dvě desítky lidí. Jsme většinou Ostraváci, nebo z blízkého okolí, tedy patrioti našeho regionu a chceme zde zůstat. Jak je vidět, i z Ostravy se dá dostat k velkému a zajímavému partnerovi.