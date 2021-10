Bylo kolem deváté hodiny dopoledne, když v neděli 17. října ve velíně v Třineckých železárnách generální ředitel tohoto podniku Jan Czudek a 1. místopředseda Dozorčí rady Třineckých železáren Ján Moder společně najeli kurzorem počítačové myši na tlačítko na schématu zobrazeném na monitoru počítače a jeho zmáčknutím vpustili horký vzduch z ohřívače do vysoké pece číslo 6 (VP6). Další etapa výroby surového železa začala.

Před tímto zafoukáním, jak se říká zahájení provozu vysoké pece, VP6 byla šedesát dnů mimo provoz kvůli její rekonstrukci a opravě jedné ze dvou primárních technologií hutě. Předtím byla v provozu nepřetržitě dlouhých dvaadvacet let.

Investiční ředitel Radek Olszar ve stručnosti vysvětlil, že při zahájení provozu horký vzduch zapálí koks ve vysoké peci, kam se později začnou sypat ruda a další suroviny. „Tak, abychom do čtyřiadvaceti hodin měli první surové železo z této vysoké pece,“ poznamenal Radek Olszar a vyslovil naději, že vysoká pec opět pojede bez přestávky alespoň dvacet příštích let a připomněl, že poslední generální oprava VP6 byla v roce 1999.

Pro Deník Radek Olszar uvedl, že u obnovení provozu vysoké pece je již potřetí. V roce 1999 to bylo zmíněné revitalizaci VP6, v roce 2005 byl u obnovení provozu u vysoké pece číslo 4 a nyní opět u VP6. „Tu pec dokonale znám. Dá se říci, že znám každý její šroubek, protože, když jsem přišel po vysoké škole, nastoupil jsem tady na tu šestku a začal jsem tady dělat mistra,“ vzpomínal Radek Olszar.

Pec vyčistili až na dno

Poté stručně popsal, co se v uplynulých dvou měsících s VP6 dělo. „Tu vysokou pec jsme zastavili – my neříkáme uhasili, otevřeli jsme ji v dolní části v takzvané nistěji, vyhrabali jsme zbytky surového železa a vyndali jsme staré uhlíkové bloky, kterými je nistěj vystlána. Tam se shromažďuje surové železo a struska, a ta vystýlka se pomalu užírá. A právě tak dvacet let vydrží. Tak jsme vše vyndali, vyrovnali dno do absolutní nuly a dali jsme nové uhlíkové bloky které jsme koupili od jediného výrobce v Evropě, který je v Německu,“ upřesnil Radek Olszar s tím, že akce byla logisticky velmi náročná.

Také zařízení plynulého odlévání č. 1 v Třineckých železárnách prošlo modernizací a rekonstrukcí, snímek ze 17. října 2021.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Firmy vybírali už rok před realizací, aby se na to připravily a před půl rokem všechny zúčastněné firmy podepsaly harmonogram prací s tím, že ho dodrží.

Petra Macková Jurásková, tisková mluvčí firem ve skupině Třinecké železárny – Moravia Steel shrnula, že hlavním cílem rekonstrukce byla instalace nových prvků a technologického zařízení, které odpovídající současným trendům, což přinese zefektivnění výroby surového železa a snížení ekologické zátěže.

„Díky soustavě moderních ohřívačů větru spolu s instalací nových sestav předehřevu vzduchu dojde ke snížení spotřeby topného vysokopecního plynu při vytápění ohřívačů a ke snížení samotné produkce vysokopecního plynu. Tím dosáhneme snížení emisí kysličníku uhličitého. V kontextu naší snahy o nízkouhlíkovou budoucnost to byl jeden ze zásadních kroků rekonstrukce,“ doplnil Radek Olszar.

Denně pec vyrobí tři tisíce tun

V Třineckých železárnách byla revitalizace VP6 největší investicí letošního roku. Celkové náklady byly 650 milionů korun. V uplynulých letech VP6 vyrobila více než jeden milion tun surového železa, které směřovalo do oceláren a pak válcoven Třineckých železáren, kde vznikají už konkrétní výrobky či polotovary. Denní kapacita je průměrně 3000 tun surového železa.

VP6 je v provozu od roku 1952, generální opravy proběhly v letech 1963, 1973, 1985 a 1999. „Pracuje zde osmačtyřicet kmenových zaměstnanců, další desítky se starají o obě pece v oblasti údržby, elektroúdržby, řídicích systémů, pásové dopravy včetně zedníků a techniků,“ dodala Petra Macková Jurásková.