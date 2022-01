Deníku to potvrdili zástupci města i Krajského úřadu v Ostravě. Bohumín likvidaci odpadu na své náklady odmítl.

A jak to vypadá, odpady z prostor bývalého autosalonu v Bohumíně-Pudlově zřejmě jen tak nezmizí. Polsko sice uznává, že je jeho povinností vrátit odpady zpět do Polska, ale zatím tak příslušné orgány neučinily. Vše se řeší na mezinárodní úrovni v rámci příslušných ministerstev. A dlouho to trvá.