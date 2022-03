A přestože tyto pro pohostinství veselejší časy už pominuly, Ondřej Plhák se snaží dělat vše pro to, aby lidé měli další důvody Čestmíra navštívit – a vracet se.

„Dříve hospoda na jídlo prakticky necílila, zatímco dnes je objem tržeb z alkoholu a jídla zhruba padesát na padesát,“ říká Ondřej Plhák, jehož rodina v roce 1991 získala podnik zpátky v restituci a on byl jediný, kdo byl ochotný se jej ujmout a navázat na práci svých prarodičů, kteří hostinec kolem roku 1920 začali provozovat. A zůstal u něj dodnes.

Pizza určila nový směr

Po jednatřiceti letech podnik po stránce nabídky téměř nepoznává. Velká změna přišla před devíti lety, kdy U Čestmíra začali dělat lahodnou pizzu v peci na dřevo.

„Sám jsem zprvu moc nevěřil, že by to mohlo fungovat. V jiném podniku, který jsem měl v nájmu, jsem potkal Itala, který mi vnuknul nápad. Říkal jsem si, co budu ve čtvrté cenové skupině dělat s pizzou z pece, že to asi nebude ideální nápad,“ vzpomíná s úsměvem majitel podniku.

Nechal se však přemluvit, postavila se pec, a byť pozvolna, pizza se chytla. „Právě díky pizze, potažmo jejímu rozvozu, jsme ostatně poměrně v klidu zvládli těžké covidové období,“ říká Plhák, podle něhož pizza tvoří asi sedmdesát procent rozváženého jídla, a byť v restauraci stále více táhnou „meníčka“, má své zaryté příznivce i tam. Na její přípravu navíc dohlíží majitelova kočka Mrňus, pro kterou je rozehřátá pec nejlepším pelíškem. Díky dvojitému plášti sálá pro čtyřnohou šelmičku tak akorát přiměřené teplo. Podnik celkově je vůči hostům se čtyřnohým doprovodem poměrně vstřícný.

Zvěřina i kolena

Díky rozvozu si navíc podnik získal dobré jméno i v okolních obcích. Pizzu si nejčastěji objednávají lidé z Velké Polomi, Horní Lhoty, Vřesiny a Dolní Lhoty. A zvýšený zájem o rozvoz započatý v době covidu, v obdobné míře přetrvává. „Přestože do hostince se lidé vracejí pozvolna, rozvozem jsem získal novou cílovou skupinu zákazníků,“ těší pokračovatele pohostinské rodiny.

U Čestmíra navíc zaměstnává dalšího Itala, který celý tým naučil dělat nejlepší pizzu v okolí. „Pochází z Bari a je tady sedmým rokem, Našel si tu přítelkyni, usadil se v Porubě a domů se mu už nechce,“ těší majitele, který spoléhá také na pravidelné tematické víkendy.

„Jednou jsou to myslivecké hody, jindy zvěřinové, pak zase bramborákové. Bez nich by víkendy byly slabší, lidé už nechodí jen tak konzumovat alkohol, ale chtějí k tomu něco navíc,“ vysvětluje muž, který se zákazem kouření a covidem bojuje poměrně silnými zbraněmi – bezkonkurenční pizzou z pece a víkendovými hody. Mezi nejžádanější specialitu zde patří kolena.