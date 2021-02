V Ostravě začne další testování ze slin novou metodou

V laboratoři SPADIA LAB v Ostravě spustí vyšetření formou PCR na přítomnost viru COVID-19 ze slin novou metodou, která přináší na rozdíl od současně nabízených řešení průlom v pohodlnosti a bezpečnosti testování. Novinka spočívá v použití bezpečné odběrové soustavy – zkumavky Sarstedt s připraveným tamponem. Tampon se vloží do úst a po dvou minutách se opatrně vloží do zkumavky. Výsledek bude znám nejpozději do 48 hodin, ve většině případů dříve.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň