Sotva skončily Dušičky, už je třeba se připravovat na Vánoce. Nejen nákupy dárků a dekorací, ale hlavně objednávkou cukroví. Pryč jsou časy, kdy správná hospodyňka žhavila po večerech troubu, aby měla na svátky nachystáno minimálně osm druhů cukroví. Dnes si většina raději cukroví objedná a téměř bez práce ho naservíruje na Štědrovečerní stůl. Změnily se proti loňsku ceny a je správný čas poptat cukrářku, nebo už je dokonce pozdě?

V rodinné pekárně Nováček ve zlínské části Prštné peče Marek se svou maminkou. Zájem o vánoční cukroví je veliký, jako každý rok.

„Nejprve musím uspokojit obchody, do kterých cukroví dovážím, potom koncové zákazníky,“ říká pekař a majitel v jednom. Ceny drží stejné jako loni. „Jsme malá pekárna, pracujeme ve svém, energie zlevnily, ceny surovin jsou více méně stabilní. Nemám důvod zvyšovat marži,“ vysvětluje Nováček.

Vanilkový rohlíček u něj koupíte za devět korun, ořechový za 10,50. „Loni byly nejoblíbenější Išelské dortíčky, ale lidi mají od nás rádi všechno. Je to z poctivých, tradičních surovin, takže cukroví chutná, tak jak má,“ dodává pekař, který například linecké cukroví slepuje vlastní marmeládou a specializuje se i na bezlepkové cukroví. Objednávky začaly chodit s příchodem chladnějšího počasí. „Do té doby lidé na Vánoce ani nepomysleli,“ směje se Nováček.

Průměrně u něj lidé utratí 1500 korun, objednávky bývají většinou do tří tisíc korun. „Extrém je zákaznice, která nakupuje Vánoční cukroví za deset tisíc,“ překvapuje odpovědí Nováček.

Za den zvládnou upéct ve dvou i 1200 rohlíčků nebo 3000 koláčků. Neřídí se ani tak pracovní dobou, jako denním plánem. Pokud není splněný, peče se dál.

Šanci mají i opozdilci

V cukrárně Dino ve třídě Tomáše Bati v centru Zlína už také přijímají objednávky. Zatím pozvolna. „Sotva jsme sklidily venkovní terasu a skončily prodej točené zmrzliny, už se chystáme na Vánoce,“ smějí se sympatické prodavačky Jana a Lenka.

Objednávky na vánoční cukroví přijímají do konce listopadu, prodávají ho ale také volně v cukrárně, proto není problém koupit jej i později. „Otevřeno máme ale až do 23. prosince, nejednou se stalo, že někteří zákazníci nakupovali vánoční cukroví doslova za pět dvanáct,“ vzpomíná prodavačka, která podotýká, že překvapivě chodí do cukrárny hodně zákazníků i mezi svátky. Sladkého asi není nikdy dost.

Loňskou nabídku cukroví obměnily nejen v druzích, ale také ve velikosti krabiček. „Proti loňsku máme půlkilovou krabičku za 750 korun, která je ideální pro páry nebo lidí, kteří žijí sami,“ říká cukrářka Lenka. Naopak třičtvrtěkilovou nabídku zrušily. Kilová krabička pak zůstává se stejnou cenou jako o minulých Vánocích, pořídíte ji za 1500 korun.

„Nově máme v nabídce medové kuličky, sádlové koláčky, čokoládové lanýže, mušličky nebo pařížské rohlíčky,“ vyjmenovává prodavačka. Při minulých Vánocích upekly v cukrárně 100 kilogramů cukroví.

V legendární Zlíňance v Zarámí, která funguje od roku 1969, seděly u zmrzlinového poháru už generace Zlíňanů. Kromě stálé nabídky v retro prostorách cukrárny zde můžete až do Svatého Martina objednávat vánoční balíčky z cukrářství Valachovi. Kilový za 1100 korun a čtvrtkilový za 278 korun.

Někde už mají stopstav

Kde už naopak s objednávkou nepochodíte, je například Bistrotéka Valachy, která hlásí stopstav. Stejně jako Cukrovita, která na svých stránkách informuje o plných kapacitách. Oblíbená cukrářka Aneta z BistroKudlov se letos věnuje svým dvojčátkům a vánoční objednávky nepřijímá vůbec. „Bistro je od 30. října zavřené, zazimované a otevřeme až v březnu či dubnu podle počasí,“ říká Aneta z BistroKudlov.