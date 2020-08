Jedlé oleje a tuky z těchto nádob bude svážet a dále ekologicky zpracovávat ostravská společnost Trafin Oil. Jeden olej tak bude použit dvakrát.

„Přestože Ostravané mají možnost odevzdávat jedlé oleje a tuky již řadu let ve sběrných dvorech naší svozové společnosti OZO, rozhodli jsme se vyzkoušet i jiný způsob a to přistavení speciálních nádob v ulicích. Pilotně jsme vytipovali dva městské obvody - Třebovice a Porubu a ve spolupráci s ostravskou společností Trafin Oil jsme nechali umístit jejich kontejnery ke sběrným hnízdům. Pokud se pilotní projekt osvědčí, speciální nádoby by mohly být k dispozici po celém městě,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Zdroj: MMO

V rámci minulého roku Ostravané do sběrných dvorů odevzdali tři tuny jedlých olejů a tuků. Projekt by tak měl i zjistit, o kolik aktuálně jejich množství naroste.

Firma Trafin Oil sesbírané oleje dále zpracovává a recykluje na surovinu, která může být použita v průmyslové výrobě například k výrobě biopaliv druhé generace nebo jako přísada do 100% recyklovaného leteckého paliva. Zpracovává a recykluje také PET lahve, ve kterých použitý jedlý olej občané do kontejnerů odevzdají.

„Bariérami pro třídění tuků a olejů obecně jsou v současné době především špatná informovanost, chybějící infrastruktura a složitá manipulace při třídění a sběru oleje. Věříme, že se nám i v Ostravě, stejně jako v jiných městech, podaří zvýšit množství sesbíraného jedlého oleje, a to až o třicet procent,“ myslí si Jan Hába, ředitel společnosti Trafin Oil.

V Třebovicích byly umístěny dva speciální kontejnery o velikosti 240 litrů. V městském obvodě Poruba bylo ke sběrným stanovištím umístěno 30 kusů nádob.

„Stačí, když budou občané sbírat olej z domácnosti do PET lahví a ty pak vhodí do speciálních popelnic. Olej se nepřelévá, ale vhazuje dovnitř přímo v uzavřené lahvi. Do těchto speciálních popelnic ale nepatří technické, motorové či jiné podobné oleje, ale pouze jedlé, které používáme při přípravě jídel,“ doplnila Kateřina Šebestová.

Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která po zpracování může být přidávána k pohonným hmotám nebo po regeneraci může být využita v chemickém, gumárenském nebo dřevařském průmyslu. Bohužel dosud často končily v kanalizacích, kde způsobují rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění, například ucpávají potrubí.