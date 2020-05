Z celkového počtu 69 deváťáků se jich do výuky vrátilo 34, například na Základní škole Bohumínská to bylo 18 žáků z celkových 26.

„Výuka je zaměřena na přípravu na přijímací zkoušky na střední školy, to znamená na matematiku a češtinu,“ uvedla tisková mluvčí Úřadu MO Slezská Ostrava Jana Pondělíčková.

Žáci se vrátili do škol po téměř dvou měsících a byli poučení o hygienických pravidlech, povinnosti nosit roušky či v kolik hodin a kudy mohou vstupovat do školy.

„První den výuky také odevzdali formulář s čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového onemocnění,“ podotkla Pondělíčková.

Městský obvod už má také informace, kolik dětí by se mělo vrátit za dva týdny do mateřských škol. Z celkových 588 by to měla zhruba třetina. Stejný poměr platí pro 1. stupeň základních škol, které navštěvuje 645 dětí.