Oslavy počítaly s účastí desítek historických vozidel, letadel či tanků a stovek vojáků v dobových uniformách.

„Přípravám oslav osvobození, které pravidelně probíhaly za velké účasti veřejnosti i veteránů, jsme věnovali řadu měsíců, ale v souvislosti s aktuální situací jsme neměli jinou možnost, než jejich veřejný program zrušit a sedmdesáté páté výročí osvobození města si připomenout jiným způsobem,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.

„Mrzí nás to o to víc, že to mohla být jedna z posledních příležitostí, jak na událost zavzpomínat s žijícími hrdiny bojů z operace, která vstoupila do dějin druhé světové války. Bohužel je jich čím dál méně,“ litoval Macura.

Osvobození Ostravy 30. dubna 1945 předcházela rozsáhlá Ostravsko-opavská operace, která byla největší válečnou událostí na našem území.

„S historiky, kteří se specializují na tuto dobu, spolupracujeme na vydání knižní monografie o této události. Podobná reprezentativní publikace dosud překvapivě nevyšla. Kniha bude k dispozici na jaře příštího roku,“ podotkl ostravský primátor.

Město předpokládá také zrušení dotačního programu k oslavám 75. výročí osvobození Ostravy, protože projekty by se v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem s největší pravděpodobností nemohly realizovat. O jeho zrušení by nejpozději v červnu měli rozhodnout ostravští zastupitelé.