Už v neděli 15. března převzal ředitel FN Ostrava Jiří Havrlant prvních 100 kusů od majitele ostravské firmy Vestibul Interiér Ing. Jana Rušaje.

„Věnujeme se renovaci starého nábytku a navrhujeme interiéry. Teď jsme ale prodejnu přestavěli na šicí dílnu. Máme tucet dobrovolnic, lidé nám nosí jídlo,“ řekl při první předávce sympatický mladý muž a řediteli slíbil, že do nemocnice firma dodá celkem tisíc kusů látkových ochranných pomůcek. Slib dodržel.

Postupně se začaly hlásit další dobrovolnické skupiny, jednotlivci a v neposlední řadě také vietnamská komunita. Osobně přijel roušky do nemocnice předat předseda vietnamského spolku pro Moravskoslezský kraj a Ostravu Trinh Tan.

„Šijí všichni, kteří to umí. Kluci i holky. My jim zajišťujeme látku a já to potom postupně rozvážím,“ uvedl při jednom z předání.

Všechny darované roušky v nemocnici nejdříve procházejí centrální sterilizací, a teprve poté se dostanou k potřebným. Využívají je zdravotníci, ale také pacienti, kteří je dostanou při propuštění po hospitalizaci anebo po ambulantním vyšetření.

„Mohu potvrdit, že od zmíněného 15. března do 6. dubna jsme dostali přes osm tisíc roušek a přes šest tisíc jsme jich předali. Ráda bych i touto cestou všem, kteří se do šití zapojili, moc poděkovala,“ řekla Hana Maiwaelderová, vedoucí Oddělení marketingu, které distribuci roušek ve FN Ostrava koordinuje.