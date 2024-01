Jedním z podniků, které se loni na podzim otevřely v nové administrativní budově Organice na Karolině, je Kanteen, moderní koncept kantýny. Oproti dosavadnímu přesvědčení mnohých hostů, že slouží pouze pro zaměstnance z firem v objektu, je otevřena pro všechny. Na příští týden chystá výhodné akce.

V Organice boduje moderní koncept jídelny Kanteen. Podívejte, co nabízí | Video: Deník/Petr Jiříček

Někdo by řekl, že v centru třetího největšího města v zemi už nelze v oblasti gastronomie ničím překvapit. Z omylu tohoto přesvědčení však rychle vyvádí Kanteen, moderní kantýna v moderní administrativní budově Organice s výhledem na Trojhalí.

„Jsme otevřeni pro širokou veřejnost, nejen pro firmy z Organiky, jak si lidé mnohdy myslí. Nabízíme široký a rozmanitý výběr jídel od české kuchyně přes zahraniční kuchyně až po vegetariánská jídla, pochutná si každý,“ slibuje marketingová manažerka Kanteen Kateřina Vrbová s tím, že podnik disponuje kapacitou až pro 300 hostů současně.

Kvalita a chutnost jídla se známou garancí

Vstup do Kanteen je z ústředního atria Organiky, parkovací místa nabízí podzemní garáže přilehlého obchodního centra. V Kanteen je otevřeno od 7.30 do 15 hodin a podávají zde snídaně (od 7.30 do 10 hodin) a obědy (od 10.30 do 15 hodin).

„U snídaní máme na výběr z deseti jídel od 69 korun, u obědů až z patnácti jídel od 119 korun. Zakládáme si na kvalitě jídel i bohatých porcích, a to za velmi přátelské ceny,“ vysvětluje nová posila podniku, pro který všechna jídla připravuje šéfkuchař Marek Rauvolt se svým týmem. Lidé tak dostávají stejnou garanci kvality jídla jako v provozovnách Pizza Coloseum či v Plzeňské tankovně Viktorce. „Nabídka je vždy obohacena o zahraniční kuchyň, ať už indickou, mexickou, americkou, thajskou či japonskou kuchyni,“ láká gurmány šéfkuchař Marek Rauvolt.

Kanteen tedy není jen klasická jídelna. „Snažili jsme se odbourat tento stereotyp, proto když k nám zákazník přijde, vezme si tácek a jídlo si pouze vybere. Až po zaplacení u kasy obdrží číslo a následně u výdeje před otevřenou kuchyní dostane teplé jídlo. Snažili jsme se, aby se lidé vyhnuli čekání ve frontě u pokladny s už naloženým jídlem,“ zmiňuje jednu z vychytávek podniku Kateřina Vrbová.

Jídlo z Kanteen lze objednat s doručením od Foodory také domů či v případě firem organizovaně do kanceláří. Neodmyslitelnou součástí provozu je také office catering s občerstvením na večírek, poradu či firemní akci.

Na přelomu měsíce do Kanteen

Přestože Kanteen funguje už čtvrt roku, žádnou promo akci ani kampaň, která by lidi na nový podnik upozornila, v ní nerealizovali. První takovou snahou bude až slevová akce Týden chutných výhod od 29. ledna do 2. února. „Na přelom měsíce chystáme zvýhodněnou cenovou nabídku poledního menu, snídaně 1+1 zdarma a také polévku nebo čepovanou kofolu k hlavnímu chodu zdarma,“ láká Kateřina Vrbová s tím, že zákazníci mohou akci využít online v mobilní aplikaci Kanteen, kuponky budou k dostání také v dalších provozovnách (Pizza Coloseum, Viktorka) a do schránek je dostanou lidé v přilehlém okolí. „Přestože máme i sociální sítě a webové stránky, chceme z aplikace mít hlavní komunikační kanál výhod směrem k zákazníkům. Postupně jich bude v aplikaci přibývat,“ slibuje manažerka podniku, který by rád rozšířil povědomí i mezi lidi z dalších firem v okolí či majitele a nájemníky přilehlých bytů.

„Chceme být otevření, kvalitní, levní a pro všechny,“ shrnuje stručně spolumajitel Aleš Salomon za podnik, kde mají několik zásad. „Nepoužíváme žádná dochucovadla a bujony. Vyrábíme si vlastní pastu a pečlivě vybíráme dodavatele. Pro transparentnost máme otevřenou kuchyň, do které jde vidět,“ říká spolumajitel.

Kromě dobrého jídla, které doplňují saláty či dezerty, mají v Kanteen i bohatý doplňkový sortiment, například ovocné nápoje Ugo či výběrovou kávu od Starbucks. „Jako první v České republice máme vlastní Starbuck Corner s bohatou nabídkou kávy, horké čokolády či ochuceného latté,“ dodává Kateřina Vrbová.