Nepotvrdilo se podezření na vlastnické propojení na Rusko, které firma celou dobu popírala. „Úřad rozhodl v náš prospěch a potvrdil to, co jsme celou dobu říkali. Konečně můžeme fungovat bez omezení a bez nálepky podezření, kterému jsme museli čelit více než dva roky. Je to zásadní událost pro stabilizaci podniku a jeho další rozvoj, což má přesah i na náš region a kondici tuzemského ocelářství,“ uvedl Radek Strouhal, generální ředitel společnosti Vítkovice Steel.

Společnost měla po nařízení předběžného opatření zejména v roce 2022 problémy udržet obchodní i finanční partnery a také zaměstnanci měli obavy z dalšího vývoje. K tomu se přidaly drahé energie, logistické komplikace a nejistota dodávek plynu. Navíc oceláři musí ještě řešit emisní povolenky a ochranná opatření na dovoz oceli do Evropy. „Nebylo to snadné, někteří partneři se od nás odvrátili, ale podařilo se nám udržet výrobu i obchodní vztahy a postupně navázat nové. Dodáváme naše výrobky už také na obnovu Ukrajiny a v loňském roce jsme začali spolupracovat s investorem, který má zájem společnost dále rozvíjet,“ doplnil Radek Strouhal.

Finanční analytický úřad (FAÚ) zahájil šetření a nařídil předběžným opatřením 22. dubna 2022 omezení vztahující se na nakládání s akciovými podíly a s finančními aktivy. Opíral se při tom o Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a Zákon č. 69/2005 o provádění mezinárodních sankcí.

Vedení společnosti Vítkovice Steel od počátku šetření deklarovalo vstřícnost a vůli ke spolupráci v rámci správního řízení a opakovaně potvrzovalo, že nemá ruské vlastníky ze sankčních seznamů. Společnost vlastní 5 nadnárodních investičních fondů, které ovládají osoby z bývalého Sovětského svazu, konkrétně z Arménie.