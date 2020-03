Workshop se bude konat od 15 do 18 hodin na oddělení rehabilitace, v prvním patře budovy D ve velké tělocvičně.

„Novinkou je vyšetření chodidel na podoskopu, což je přístroj, který skenuje přesné dosazení nohy a pomáhá tak odhalit rozsah problému. Při poruchách nožní klenby totiž ztrácí chodidlo svoji funkci a tím dochází k abnormálnímu zatěžování kloubů a páteře. To se projevuje bolestmi nohou a zad a následným vývojem degenerativních změn ve vyšším věku,“ říká Jana Štveráková, primářka oddělení rehabilitace Vítkovické nemocnice.

Na dalších stanovištích zhodnotí lékaři a fyzioterapeuti dětem i dospělým nohy, jejich stoj, klenbu a chůzi. Zájemci se projdou po prožitkovém chodníku. „Rodiče mohou využít možnosti nechat prohlédnout sebe i své děti. Zároveň doporučíme, co dělat, aby se klenba i chůze zlepšovaly, jaké pomůcky si pořídit domů nebo si je vyrobit a jak cvičit klenbu nohy i s dětmi formou her, aby je to bavilo. Rovnou na místě si vyzkoušíme několik názorných ukázek správného držení těla a chůze a nabídneme i procházku po zážitkovém chodníku, kde si mohou lidé vyzkoušet chůzi po různých površích a nerovnostech,“ láká primářka Štveráková.

Nebude chybět ani oblíbené stanoviště, kde se rodiče naučí, jak mohou masírovat chodidlo sobě i svým dětem, aby stimulací podpořili správný vývoj nožní klenby. Jedno vyšetření stojí 200 korun a platí se na místě.

K účasti na workshopu je nutné se registrovat.