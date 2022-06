Plnička stojí u vjezdu do výrobního areálu Cylinders Holding v Ostravě. Je už také registrována do evropské sítě vodíkových stanic. „Celková investice byla zhruba 15 milionů korun. Vybudování nám od vydání stavebního povolení trvalo dva měsíce. Při výběru technologie jsme už předem počítali s nízkou energetickou náročností, což se povedlo,“ uvedl předseda představenstva Vítkovic Rodan Broskevič.

Stanice se kromě stavebních prvků a inženýrských sítí skládá ze tří základních částí: odolného zásobníku vodíku o objemu 7,26 tisíce m3, kompresoru a výdejního stojanu. Vysokotlaké nádoby pro plničku dodala skupina Cylinders Holding, další části dodávaly firmy APT, spol. s.r.o. a Vítkovice IT Solutions. Vodíkem stanici naplnila společnost Messer Technogas s.r.o. Stanice je koncipována jako menší, aby vyšla co nejrychleji vstříc potřebám zavádění vodíkových technologií do běžné praxe.

Kdy a jak bude plnička v provozu a za kolik

V tuto chvíli jede první česká veřejná vodíková plnička ve zkušebním provozu v pracovních dnech od 7 hodin ráno do 17:00. Osobní vodíkové vozidlo si lze bez ohledu na objem nádrže natankovat za zaváděcí jednotnou cenu, která je 2.500 korun, resp. 100 euro. Kapacita plničky stačí modulově (při zvětšení kapacity vysokotlakého zásobníku) pro naplnění až 40 vodíkových aut typu Toyota Mirai nebo Hyunday Nexo, zatím se počítá s plněním okolo deseti aut denně.

„Je dobře, že Vítkovice umístily malou, ekonomickou plničku s malou spotřebou elektřiny na dohled od science centra v Dolních Vítkovicích. Nová technologie bude vidět pár kroků od míst, kde se o těchto věcech učí studenti, kde probíhají vodíková školení pro firmy a podobné aktivity,“ uvedl Jan Světlík, generální ředitel Cylinders Holding. Skupina produkuje inteligentní komplexní řešení pro skladování a dopravu vodíku a její dceřiná firma Vítkovice Cylinders má v těsném sousedství nové vodíkové plničky moderní výrobní zázemí.

„Plnička je zajímavá pro firemní flotily i jednotlivé vlastníky osobních vozidel. Jako další krok plánujeme vybudování větší, už multifunkční plnicí stanice,“ upozornil za Vítkovice předseda představenstva Broskevič. V Ostravě a blízkém okolí je dostatek výrobců a dovozců světových značek osobních aut s vodíkovým pohonem. První tuzemská veřejná vodíková plnička tak podle Broskeviče rozhodně nebude zahálet.