Stovky vystavovatelů, tisíce návštěvníků. Tak vypadal první den 29. ročníku specializované výstavy Infotherma, která se koná ve dnech od 22. do 25. ledna na výstavišti Černá louka v Ostravě. Také letos se na ní mají možnost setkat s návštěvníky přední odborníci, výrobci, montážní a servisní firmy, prodejci a odborná veřejnost. Výstava je letos obsazena a zaplněna do posledního metru výstavní plochy.

Pohled na výstavní plochu Infothermy. | Foto: Deník/Radim Šlezingr

Ostravské výstaviště Černá louka žije v těchto dnech, tak jako každoročně v lednu, tématem vytápění a úspor energií. Na mezinárodní výstavě Infotherma se tam prezentuje přes tři sta domácích i zahraničních firem a organizací.

Smysl Infothermy je dlouhodobě v tom, že nabídne moderní vytápění, přípravu teplé vody, systémy větrání, ale i stavební řešení v konceptu moderního bydlení. Ukáže rovněž pořizovací a provozní náklady vybraného řešení, protože lidé chtějí vědět, že na vybrané řešení budou mít peníze.

Je také místem setkávání těch, které zajímá, jak pro své domy a byty zajistit energii, teplo a teplou vodu, jak tyto domy postavit a co na energiích zlepšit. Na výstavě je rovněž devět poradenských středisek, která doplňují informace firem.

„Infotherma je velký pojem. Pro ty, kdo se pohybují v oboru, je to jedna z těch několika výstav s doprovodným programem, která se věnuje snižování spotřeby a zvyšování výroby z obnovitelných zdrojů,“ řekl při zahájení výstavy vrchní ředitel sekce ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí Petr Holub.

Společně s ním se slavnostního zahájení výstavy zúčastnila náměstkyně primátora města Ostravy Hana Tichánková. „Energie obecně v této chvíli jsou určitě velkým tématem. My samozřejmě jako město dnes velmi důkladně uvažujeme o energiích, které by byly šetrné k životnímu prostředí, a připravujeme celkovou koncepci, jak město energeticky zabezpečit nejen z tradičních zdrojů. Takže určitě i pro municipality se na této výstavě najde inspiraci,“ uvedla.

Součástí prvního dne výstavy bylo také vyhlášení tří vítězů soutěže Top výrobky Infothermy v roce 2024. Vítězem se stala firma Blaze Harmony, česká rodinná společnost z Trnávky u Lipníku nad Bečvou, která se zabývá vývojem a výrobou kotlů na dřevo (případně pelety) a kombinovaných kotlů na dřevo a pelety.

„Tato soutěž je organizovaná vystavovatelem, přihlásit se do ní může jakýkoliv vystavovatel. Potom rozhoduje porota a nezávislí hlasující, kteří mohou posílat hlasy na každou z přihlášených firem. Není to první cena, kterou jsme na Infothermě získali. Určitě patří do sbírky našich cen, které jsme obdrželi v České republice nebo na zahraničních výstavách. Podepisuje to, že naše výrobky jsou výjimečné a získávají své hlasy a ceny,“ uvedl obchodní ředitel firmy Jaromír Maňák.

O stánky vystavovatelů byl velký zájem už od prvních minut zahájení výstavy. „Především bych chtěl poděkovat našim vystavovatelům. Bez jejich odvahy investovat svůj čas a peníze bychom tuto výstavu nebyli schopni zorganizovat,“ pochvaloval si ředitel Infothermy Petr Kalenda.

Mezi prvními návštěvníky Infothermy byli například studenti Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích, kteří se akce zúčastnili v rámci odborné praxe. Právě skupinek středoškoláků bylo na výstavě vidět mnoho. Na výstavu dorazil třeba také mladý manželský pár z Ostravy, který akce zaujala z praktických důvodů: „Uvažujeme o stavbě rodinného domu, takže se chceme podívat, jaké jsou dnes v energetice trendy. Určitě to pro nás bude velká inspirace.“

Výstava Infotherma je otevřena od pondělí do středy od 9 do 18 hodin, v poslední den ve čtvrtek pak od 9 do 16 hodin.