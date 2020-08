„Hledali jsme trefný a zapamatovatelný název. Navíc jsem posedlá kytkami a před vstupem máme nádhernou zahrádku. Volba byla tedy jasná,“ usmívá se zakladatelka Radka Palíčková.

Podnik založila společně s dlouholetým kamarádem Andreasem. „Zaměřujeme se na kvalitní suroviny, domácí jídla a výběrovou kávu,“ popisuje.

Kávu odebírají z pražírny Coffee Culture z Bílovce. „Vyrábíme domácí sirupy a dezerty. Třeba kolegyně Litka peče ten nejlepší punčový řez,“ láká spolumajitelka. Vitrínu s dezerty se snaží obměňovat a nabízet zákazníkům pořád něco nového.

Provoz zahájili letos v květnu během karantény. „Plánovali jsme otevřít dříve, nakonec nám ale přišly dva měsíce času na úpravy prostor vhod,“ zmiňuje Palíčková. „Bylo to těžké, ale měli jsme štěstí, že jsme mohli obsluhovat alespoň na zahrádce,“ dodává. Ve všední dny má podnik otevřeno od osmi do osmi, o víkendu pak jenom v neděli od devíti do šesti večer.

Společník Andreas pochází z Řecka a je vášnivý kuchař. „Každou středu v kuchyni vaří obědy Andreas. Pokaždé připravuje jinak tematicky zaměřené menu. Jednou je to řecká kuchyně, pak bulharská nebo třeba italská,“ říká zakladatelka. Ostatní dny nabízí klasické obědové menu. V kuchyni Radce Palíčkové pomáhá její maminka. „Lidi jsou z poctivého domácího jídla nadšení. Mamka dělá výbornou sekanou nebo hovězí maso na víně,“ rozplývá se.

Radka Palíčková předtím pracovala šest let jako baristka. „Od mala jsem si chtěla otevřít vlastní kavárnu. Hodně mě ale odrazovalo, když se nově otevřené podniky v Ostravě začaly postupně zavírat. Měla jsem strach hlavně ze sklepních prostor. Nakonec mě ale Andreas a krásná zahrádka přesvědčili a rozhodně toho nelituju,“ popisuje provozní.

Do budoucna se chtějí zaměřit na kulturní akce. „Už jsme pořádali herecké představení Štěpána Kozuba a Jiřího Krhuta nebo jazzový koncert. Chceme využít prostory, které máme k dispozici, na maximum,“ dodává Palíčková. Na podzim se mohou návštěvníci těšit na polské dny s tematickým celodenním menu.

Kateřina Milotová