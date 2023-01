Krnované ví, co platí na současné extrémní sucho: hliněná olla v záhonu

Olla je hliněný neglazovaný džbán zapuštěný v záhoně a naplněný vodou. Kolem jsou vysázeny rostliny, kterým chceme zajistit optimální vlhkost půdy. Výhoda olly oproti klasickému zalévání spočívá v tom, že propouští vodu kapilárním vzlínáním skrz stěny velmi pomalu a přímo ke kořenům. Olla o objemu kolem pěti litrů zajistí vodu okolním rostlinám na ploše asi metr čtverečný. Zatímco s konvemi musíte záhony zalévat každý den, olla na jedno naplnění bude uvolňovat vodu třeba týden. Voda je využitá na maximum, což snižuje její spotřebu.

Článek v Deníku spustil lavinu zájmu

„Princip, ne kterém olla funguje, je prostý. Díky fyzikálním zákonitostem a vlastnostem hlíny, tedy materiálu, ze kterého je nádoba vyrobena, jde o nejefektivnější způsob zavlažování. Olla se šířila v těch částech světa, kde lidé museli efektivně hospodařit s vodou,“ vysvětluje Šárka Bočková, která společně keramikem a výtvarníkem Karlem Dufkem založila firmu Zahradní OLLA s.r.o. „Podle typu rostliny olla sníží spotřebu vody od 60 do 90 % oproti klasické povrchové zálivce,“ vysvětluje Karel Dufek.

„Pro starobylou a současně revoluční technologii zavlažování pomocí hliněných nádob jsme se jednoduše nadchli. Nejen proto, že s ní přichází rodáci z Krnova, odkud pochází i Kofola. Hlavně z toho důvodu, že jde o velmi efektivní způsob distribuce vody rostlinám, který se přizpůsobuje jejich potřebám. Věříme potenciálu tohoto startupu a jsme rádi, že se můžeme stát jeho součástí,“ říká Jannis Samaras, generální ředitel Kofoly ČeskoSlovensko, která se udržitelnosti věnuje už řadu let.

Olla? Olala? Prastarý pěstitelský hit ušetří vodu i čas

Deník v dubnu 2020 jako první zaznamenal příběh, jak se v Krnově znovuzrodil fenoménu olla. Sotva Šárka Bočková představila tuto novou koncepci zalévání, strhla se lavina nadšenců, kteří to chtěli vyzkoušet. Aby se výroba hliněných nádob mohla rozběhnout ve větším měřítku, Kofola poskytla krnovskému startupu úvěr v řádech statisíců korun.

„Loni na jaře jsme byli frustrovaní, neboť jsme nezvládali uspokojit poptávku všech zájemců o naše produkty. Úvěr poskytnutý Kofolou nám pomůže vytvořit si dostatečné zásoby na sezónu. Úplně stejnou hodnotu pro nás má know-how z různých oblastí obchodu, které díky spolupráci s Kofolou získáváme,” uvedla Šárka Bočková.

Olla a Kofola mají hodně společného

Kofola je připravena jednat o další investici v podobě odkupu podílů ve společnosti Zahradní OLLA s.r.o. To by mělo pomoci nastartovat masivnější rozvoj udržitelného podnikání. „Ze spolupráce máme velkou radost. Kofola byla naše volba srdcem. Jako Krnováci k ní máme prostě blízko, ale především oceňujeme to, jak se tato rodinná firma vyvíjí. Známe její filozofii a smýšlení jejích zakladatelů, které se propisuje do reálných rozhodnutí a kroků směrem k udržitelnosti,“ doplnila Šárka Bočková.

Lidé v Krnově sáhnou hlouběji do peněženky. Svoz odpadu výrazně zdraží

Někteří zaměstnanci Kofoly se rozhodli podpořit růst krnovského startupu i vlastními prostředky. Stanou se spolupodílníky společnosti Zahradní OLLA s.r.o. „Je to pro nás zajímavá a nová zkušenost, jak rozvíjet v Kofole startupy a zároveň nabídnout Kofolákům možnost být součástí nových projektů. V případě OLLY se nám navíc podařilo poskládat zajímavý tým odborníků z nejrůznějších oborů. Od finančního, přes právní, vztahy s investory až po marketing a PR. Věříme, že energie a zapálení nás všech může tomuto perspektivnímu startupu dodat další náboj,“ uzavírá Václav Novák, který má v Kofole v tandemu s Lenkou Frostovou na starosti takzvaný inkubátor. Právě v něm firma rozvíjí inovativní myšlenky a startupové projekty, jakými jsou OLLA nebo třeba řemeslné cidery.

K TÉMATU

Příběh OLLA

Příběh OLLA se začal psát na jaře roku 2019, kdy se Šárka Bočková začala intenzivně věnovat permakultuře (permakultura je nejen filosofie, ale především praktický návod a přístup, jak žít trvale udržitelný život šetrný k sobě samému, ostatním lidem i životnímu prostředí, které staví na základech tradičních osvědčených postupů a na moderních vědeckých poznatcích). Díky tomu se seznámila s principem řízeného zavlažování pomocí hliněných nádob. S keramikem Karlem Dufkem začala myšlenku výroby této zavlažovací technologie rozvíjet. V roce 2020 společně založili firmu Zahradní OLLA s.r.o., která si postupně začala získávat loajální klientelu. O dva roky později se zakladatelé účastnili startupového programu Green Light Akcelerátor, kde postoupili do finále a získali třetí cenu a cenu publika. Dnes Zahradní OLLA s.r.o. nabízí nejen jednotlivé hliněné nádoby na zavlažování, ale i celý samozavlažovací modulový systém a další keramické produkty.

Pro jaké rostliny je olla vhodná?

sazenice veškeré plodové zeleniny: rajčata, salát, květák, zelí, papriky, fazole, pórek, cibule, okurky, cukety a další druhy zeleniny

smíšená výsadba zeleniny a bylin

rostliny pěstované v květináčích a kontejnerovaných nádobách

trvalky okrasné i užitné

keře a mladé stromy

pokojové rostliny

snižuje množství vody

zdravější kořeny, zdravější rostliny

zvýšení výnosů

omezení růstu plevelů

omezení výskytu škůdců a plísňových onemocnění

úspora času