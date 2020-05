SmVaK se rozhodly znovu otevřít zákaznická centra v Ostravě – Mariánských Horách, Karviné, Novém Jičíně, Opavě a Frýdku-Místku, zatímco v Havířově, Třinci, Českém Těšíně, Bohumíně, Orlové, Vítkově a Velkých Losinách zůstávají prozatím do odvolání pro osobní kontakt s veřejností uzavřena.

Vodárenská společnost nicméně nadále preferuje pro vyřizování požadavků odběratelů nástroje nevyžadující fyzický kontakt se zaměstnanci SmVaK Ostrava.

„Rozhodli jsme se znovu otevřít naše zákaznická centra pro veřejnost při dodržování přísných hygienických a epidemiologických pravidel, která minimalizují riziko nákazy novým typem koronaviru. Návštěva je možná pouze po předchozí rezervaci termínu prostřednictvím online nástroje na našich internetových stránkách,“ řekl generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Totéž platí pro oddělení vyjadřování, které bude mít stejnou otevírací dobu jako zákaznická centra, a to v pondělí a středu od 9 do 17 hodin, s pauzou od 12 do 13 hodin.

Nutností při návštěvě bude dodržování hygienických pravidel. „Přísně vyžadováno je dodržování ochrany dýchacích cest zákazníků rouškami, nebo šátky, respektování dvoumetrových rozestupů nebo zákaz kumulace více osob v zákaznickém centru,“ podotkl Pšenička.

Vyřizování záležitostí však nadále společnost preferuje neosobní cestou. K dispozici je bezplatná zákaznická linka 800 292 400, která funguje v pracovní dny od 7:30 do 20:00. Bezplatná poruchová linka 800 292 300 zůstává v provozu non stop.

K dispozici je například také speciální emailová schránka zakaznickesluzby@smvak.cz, kam se mohou lidé obracet se svými požadavky. Dále zůstává v provozu také emailová schránka smvak@smvak.cz. Více informací najdete na stránkách SmVaK.