"Hospodu Bizon si poměrně nedávno vzal do nájmu nový provozovatel, který na to podle mě jde šikovně. Dříve vařil někde na Ovčárně, takže má zkušenosti a rozumí kuchyni. Každý den dělá meníčka, kde je na výběr ze dvou jídel. V poledne se tam chodí na oběd a večer na pivčo. Ta taky o víkendech lidi rádi přijdou posedět. Bizon je pro Zátor taková ta hlavní hospoda. Když si chcete někam sednout, Bizon vás napadne jako první volba," představila starostka Salome Sýkorová hospodu, která kromě piva a meníček nabízí také hezké zázemí pro svatby, narozeniny a tancovačky.

Deník na návštěvě: Větrníky nad Zátorem? Už jsou dva zájemci

"Přes léto si ten provozoval přibral také hospodu Kanál, což je tokové to víkendové občerstvení s posezením na břehu náhonu. Právě tam otužilci pořádají Zátorského Zmrzlíka. Jedna pořádná hospoda pro Zátor úplně stačí. Historicky tu bývalo čtyři neb opět hospod. Třeba U Zvoníků byla tam, jak je zahrada mateřské školy. Další hospoda byla v parku a ještě další naproti Iktusu. To byl velký zájezdní hostinec dokonce i s ubytováním, ale už je zbořený," ohlédla se do historie Salome Sýkorová.

Starostka Salome Sýkorová: Chodník ze Zátoru do Brantic nutně potřebujeme

V Zátoru bývaly nejen čtyři hospody, ale také třeba čtyři pekaři. "Teď už tu není ani jeden pekař a zátorská pekárna je zrušená. Za Němců tady bylo plno průmyslu, likérka i škrobárna. Dnes je tu hlavní zaměstnavatel nábytek Iktus, což je asi 200 pracovních míst. Kovovýroba Uneko jich má asi 80. Dokonce tam mají vlastní vypalovací pec. A pak je tu ještě z velkých zaměstnavatelů zemědělská firma Agrozat. Nedávno se nějak rozdělili," uzavřela starostka Salome Sýkorová.