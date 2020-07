Modrá karta, která bude svým držitelům nabízet slevy a zlevněné vstupy, bude k dispozici od pátku. Je součástí projektu na podporu turismu a cestovního ruchu v Ostravě. Návštěvníkům, kteří se ubytují v jakémkoliv ostravském hotelu na déle než dvě noci, předají kartu recepční spolu s informační brožurou.

„Při designování tohoto projektu jsme se snažili podtrhnout a vyzdvihnout specifika Ostravy. Nová reklamní kampaň odkazuje na industriální dědictví a s jistou nadsázkou na podobnost Ostravy se světem Julese Verna,“ uvedl primátor Tomáš Macura. Poukazuje tím na slovní hříčku, kterou název kampaně obsahuje.

S kartou lidé získají slevy jak do různých podniků, tak na turistické atrakce. Slevy do restauračních zařízení se budou pohybovat kolem deseti procent, u atrakcí až padesát procent. Do projektu vstupují jak městské organizace, tak soukromé podniky. Mezi nimi jsou například industriální Dolní Vítkovice, Landek Park, ale i moderní Dinopark či planetárium.

„Ostrava ztratila své festivaly a úbytek turistů během prázdnin tak bude značný. Proto ji chceme prezentovat jako zajímavou, netradiční turistickou destinaci s odkazem na její unikátnost,“ řekl jednatel společnosti Černá louka Jan Šumbera. Marketingová kampaň je zaměřena především na obyvatele Prahy, Brna, Libereckého, Plzeňského a Středočeského kraje, kteří pro dojezd do města mohou využít přímé vlakové spoje.

Držitelé Ostrava Card získají slevu do vybraných expozic Dolní oblasti Vítkovic, Landek Parku, zoologické zahrady, na sportoviště Sarezy, na vyhlídkovou věž Nové radnice, ale také do rodinné pražírny Laura Coffee v Hrabůvce, Radegastovny v centru města a dalších.

Světlana Nedvědová