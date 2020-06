Šimetka se s touto metodou seznámil v roce 2000 během jedné ze svých misí s Lékaři bez hranic, a to na Srí Lance. Osm měsíců byl jediným gynekologem a porodníkem v hermeticky uzavřené válečné zóně, kde žilo půl milionu lidí.

„Hned v prvním týdnu mise za mnou přišla porodní bába Param a přivedla rodičku s plodemv poloze koncem pánevním, a že prý mám udělat zevní obrat. Neptala se mě, oznámila mi to. Teoreticky jsem to uměl z knih, ale prakticky jsem to nikdy ani neviděl. Ona to už zase několikrát viděla, ale dělat to neuměla, takže jsme to provedli spolu a za dva dny žena v pořádku porodila,“ popsal Šimetka své první zkušenosti s touto metodou.

Následně metodu použil u dalších stovek žen a po svém návratu ji zavedl i ve FNO. Zároveň ale zdůraznil, že není stoprocentně úspěšná u všech těhotných žen. V minulém týdnu však zaznamenal jeho tým jubilejní 150. obrat.

„První dítě jsem tady přivedla na svět před rokem a půl. I tehdy mi docent Šimetka nabídl možnost, že se ho pokusí před porodem otočit tak, aby mělo hlavičku dolů. Povedlo se, porodila jsem bez problémů,“ vyprávěla paní Alena.

„Když lékaři zjistili, že i mé druhé dítě má obrácenou polohu, souhlasila jsem, aby stejný postup zvolili i teď a věřím, že za tři týdny, kdy mám termín porodu, zase všechno proběhne hladce,“ dodala po úspěšném výkonu.