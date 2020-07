Akvárium s vzácnými mexickými rybami, které již byly vyhubeny v přírodě, přibylo nově v ostravské Zoo. Navazuje tak na myšlenku moderních zoologických zahrad, které se podílejí na ochraně ohrožených druhů zvířat nejen tím, že chovají vybrané druhy ve svých zařízeních, ale velmi aktivně podporují ochranářské projekty probíhající přímo v místech výskytu daných druhů živočichů.

Gudea pomerančová | Foto: Enrico Gombala

Ne vždy se v tomto směru jedná o velká chlupatí zvířata, jak by si leckdo představoval. Drobné mexické rybky, které jsou v zoo nově k vidění při vstupu do pavilonu Malá Amazonie, patří mezi ně a do podpory jsou prostřednictvím programu „Dvě koruny ze vstupu“ zapojeni i všichni návštěvníci zoo.