Nájmy za poslední tři roky vzrostly v Moravskoslezském kraji o patnáct procent. Letos se čeká růst nejvyšší. Vyplývá to z dat společnosti Flat Zone, která analyzovala ostravská společnost Správa investic a nemovitostí (SIAN), specialista na investiční nemovitosti v Moravskoslezském kraji. Roste také zájem o nájemné bydlení.

Ostrava. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Ceny nájemného stále rostou. V meziročním srovnání květen 2022 vs. květen 2023 vzrostly nájmy v Moravskoslezském kraji o 7 %, v Ostravě o 5 %. Za tři roky pak vyrostly nájmy v celém Moravskoslezském kraji včetně Ostravska o 15 procent.

Podle ředitele společnosti SIAN Jakuba Vysockého bude trend růstu ceny nájemného zřejmě dále pokračovat. Současné tempo růstu nájmů může podle něho letos ještě zrychlit.

Společnost Správa investic a nemovitostí je na trhu od roku 2013. Zajišťuje kompletní správu svěřených nemovitostí a servis pro nájemníky. V současné době spravuje na 700 bytových jednotek především v Ostravě, ale také v Opavě nebo Frýdku-Místku a Havířově.

„Je to odvislé od výše inflace. Odhaduji celkové zvýšení nájmů v roce 2023 mezi pěti až deseti procenty,” uvedl Jakub Vysocký a poukazuje na stále se zvyšující náklady pro provoz nemovitostí či navýšení daně z nemovitosti. Přinášená data vidí jen zvýšení nájmů o inflaci mezi roky 2022/2023. „S určitostí můžeme říct, že se částečně již promítla patnáctiprocentní inflace a bude se promítat i nadále,” poznamenává se slovy, že pronajímatelé data sbírají samozřejmě průběžně. Řada nájemních smluv se však valorizovala až počátkem července tohoto roku, další smluvní vztahy pak valorizace teprve čeká.

Roste i zájem o nájemní bydlení

I přes stále rostoucí ceny nájemného však zájem o nájemní bydlení roste. „Stále ještě vysoká inflace drží základní úrokovou sazbu ČNB na sedmi procentech, což činí hypotéky a tím pádem i vlastnické bydlení nedostupné. Lidé však musí někde bydlet, a tak se samozřejmě zvyšuje poptávka po nájemním bydlení. Jiná alternativa tady i vzhledem k omezeným kapacitám městského či kvůli absenci zákonem definovaného dostupného bydlení neexistuje,” zdůvodňuje, proč se lidé více zajímají o nájemní bydlení, expert Jakub Vysocký.

„V momentě, kdy se sníží inflační tlaky v ekonomice a dojde ke snížení základní úrokové sazby ČNB, povede to jistě ke zlevnění hypoték a rozhýbání celého trhu,” dodává Vysocký. V momentě zlevnění hypoték pak je možné očekávat změnu na trhu s nájemním bydlením.

Ani tak však ředitel společnosti SIAN Vysocký nepředpokládá, že by došlo k trvalému a výraznému zlevňování nájmů. „Dlouhodobě by mohlo dojít k menšímu růstu či ke stagnaci,” poznamenal Vysocký.

Propad v době prázdnin

„Obecně pak dochází k propadu výše nájmů v době okolo prázdnin. Důvodem je například vylidňování studentských kolejí a bytů, část pronajímatelů pak své nemovitosti využívá přes letní měsíce pro AirBnB a Booking. Platí také, že je nižší mobilita nájemců přes prázdninové měsíce, stejně tak jako třeba o Vánocích,” říká k trendu propadu nájemného v letních měsících Vysocký.

V červenci 2023 se ceny nájemného podle dat SIAN v Ostravě pohybují v tomto rozmezí:

- u bytů do dvou let stáří rekonstrukce: 202 Kč/m2

- ubytů 3–5 let stáří rekonstrukce: 188 Kč/m2

- u bytů 6–10 let stáří po rekonstrukci: 180 Kč/m2

Vývoj ceny nájemného za metr čtvereční v Ostravě:

Pro zvětšení grafu na obrázek klikněte.Zdroj: Se souhlasem společnosti SIAN

Vývoj ceny nájemného za metr čtvereční v Moravskoslezském kraji:

Pro zvětšení grafu na obrázek klikněte.Zdroj: Se souhlasem společnosti SIAN