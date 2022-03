Hořlavý víkend. Požáry travních porostů zaměstnávaly hasiče v Ostravě i okolí

Od sobotní půlnoci 26. března 2022 až do nedělního poledne likvidovali hasiči z Moravskoslezského kraje hned 24(!) požárů travních, polních či lesních porostů. Loňský průměr všech požárů - bez ohledu na to, co hořelo - je přibližně 5 denně.

Požár porostu v Kunčičkách. | Foto: HZS MSK