Dvanáctipatrový panelák v bohumínské Nerudově ulici 1158 byl po požáru celkově renovován, avšak duch tragédie v něm zůstal.

„Zavři!“ vyzývala manželka nového domovníka Antonína, ať se o události už dále nebaví. Stala se ostatně na jejich jedenáctém patře – v bytě číslo 53.

„Chceme zapomenout…,“ připustil i sám domovník, který tuto funkci vzal až po loňském 8. srpnu.

Před definitivním přibouchnutím dveří konstatoval, že v domě zůstalo několik bytů prázdných, ale brzy by se tu měli stěhovat nájemníci. S výjimkou třiapadesátky, radnice ji zatím nikomu nenabídla.

Obnova zakryla stopy

Při požáru a následném hašení bylo ohněm, vodou či zplodinami hoření poškozeno osmatřicet domácností, a proto se dům musel opravit. Několika rodinám město coby majitel paneláku č. 1158 zajistilo dočasné náhradní bydlení.

„Šest bytů jsme museli kompletně zrekonstruovat. V dalších třiceti se prováděly menší opravy. Ve dvaadvaceti se dělaly jen revize,“ přiblížil ve stručnosti opravy místostarosta Bohumína Igor Bruzl.

„Uvnitř domu se pak postupně vyměnily oba výtahy, nechali jsme udělat kompletně novou elektroinstalaci, opravovaly se chodby, které se malovaly. Nad rámec nutných oprav jsme v bytech, kde byly větší zásahy, nechali rovnou vyzdít jádra sociálních zařízení,“ popsal místostarosta.

Práce na domě město přišly na 16,5 milionu korun. Kdybyste to nevěděli, zvenku byste dnes nepoznali, že se v tomto domě něco dělo. Panelový dům je už kompletně opravený, má novou fasádu, v bytě, kde hořelo a v tom nad ním okna v bytě nad ním, se měnila okna.

Ve čtyřiapadesátce – přesně v místě, kam na balkon přelezli čtyři z patnácti lidí uvězněných v hořící domácnosti – její nájemník pověsil květiny. „Opravy skryly všechny stopy na baráku, ale lidem to bohužel v duších zůstalo napořád,“ poznamenala paní z prvního poschodí.

Někteří už se nevrátili

Aby se ale mohly poškozené byty opravit, museli se někteří nájemníci dočasně vystěhovat. Možnost přechodného ubytování v jiném městském bytě využily čtyři rodiny.

„Nájemníci tohoto bytu původně počítali s tím, že se sem po rekonstrukci vrátí, ale nakonec si to rozmysleli. Byl to starší manželský pár a prý se jim nechtělo pořád stěhovat tam a sem,“ řekla už dříve Kateřina Pálková z městského úřadu.

Kompletně zrenovovaný je také třípokojový byt, ve kterém hořelo. Stále je ale neobsazený. „Z jakési, řekněme piety, jej stále držíme neobsazený. Už se ale několik zájemců poptávalo, zda by byl k dispozici. Zatím se nerozhodlo, kdy byt nabídneme novým nájemníkům,“ dodal místostarosta Bohumína.

Lidé z domu se prý o tragédii příliš nebaví. „Já osobně z toho, co se tu stalo, žádné psychické trauma nemám,“ řekl mi v únoru asi pětapadesátiletý pan Eda. Dodal, že v osudný den byl v nemocnici, takže vše zná jen z televize anebo vyprávění příbuzných a sousedů.

Vzpomínkové místo

Na prostranství pod domem vzniklo bezprostředně po tragédii jakési improvizované pietní místo, kam lidé chodili zapalovat svíčky za oběti. Později tam město nechalo osadit kámen s vyrytým datem požáru v římských číslicích VIII VIII MMXX.

„Není to oficiální pietní místo, spíše vzpomínkové. I proto jsme kamennou desku nechali umístit tak, aby nevyčnívala nad terén, lidé z domu si nepřáli, aby to měli stále na očích. Vím, že se na sociálních sítích objevila diskuze, že je to místo neupravené a tak podobně, ale tamní domovník se o ten prostor stará, chodí to umývat. Jestli to třeba po dešti vypadalo neupraveně, může se stát, ale opravdu se o to stará,“ vysvětlil Bruzl.

Připomněl také, že na zdi areálu bývalých kasáren také spontánně vznikla vzpomínka na jednu z obětí v podobě graffiti. A takových míst bude po městě možní více. Každopádně o víkendu si tragickou událost na místě připomenou i zástupci radnice.

Už nyní se objevily na kamenné desce kamínky na památku obětí, jeden ve tvaru bílého srdíčka, další malovaný s plamínkem svíčky a datem tragédie (od bohumínské autorky Heleny Červenkové, která jich po městě umístila více než dvacet).

Vraha nic nepřipomíná

Poslední úřední adresou pachatele masové vraždy byl soukromý činžák v ulici Čs. Armády, prakticky na dohled od Nerudovy 1158. Zdeňka Konopku tu už ale přestalo cokoliv připomínat, podkrovní byt má nové dveře a před nimi nikoliv pracovní, ale ženské boty… schránka s jeho jménem taky zmizela (objevily se tu úplně nové a jinde). Jen sousedé zachovávali mlčenlivost stejně jako minulý rok v srpnu, pokud byl někdo doma, neotevřel.

