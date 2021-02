Za komunismu jezdil jako taxikář s legendární Avií. A záliba pro nákladní vozy v něm přetrvala. Rok po sametové revoluci koupil ve Vítkovicích vyhořelý traktor a založil si vlastní autodopravu. První roky vozový park lepil vším možným, šikovnýma rukama vše pospravoval.

A dnes? Má vše, o čem kdy snil. V době největšího rozkvětu měl kolem třiceti aut a dodnes zaměstnává dvacet lidí. Spoléhají na něj firmy jako Skanska, Strabag či Dopravní stavby Ostrava.

„Už se specializujeme zejména na sklápěčky a kamionovou přepravu. Základem jsou naši smluvní partneři,“ popisuje Jaromír Kokeš současnou podobu své Autodopravy Kokeš.

Tvrdá rána

Průlom z lokální firmičky na stabilního hráče nastal zejména před čtrnácti lety. V situaci, kdy by to jiní možná vzdali.

„Museli jsme se přestěhovat, proto jsme koupili bývalé JZD, celé jej zrekonstruovali a svépomocí na něm dělali celou zimu. Mezitím jej někdo podpálil, dodnes nevíme kdo. Prý to byly děti. Tehdy to ale kolem byla jedna velká džungle, žili tady bezdomovci, našly se tu i dvě mrtvoly, takže kdo ví,“ popisuje Kokeš okolí svého dnešního areálu v Mitrovické ulici, který uvedl do provozu v horizontu jednoho roku.

Jeho původní podobu si vybaví už jen pamětníci. V průběhu let v něm Kokeš vybudoval pro svá vozidla i vlastní autoservis, čerpací stanici a halu na údržbu vozidel. Nechybí vlastní kanalizace s lapačem ropných látek. „Dvakrát ročně nám zde chodí odebírat vzorky,“ vysvětluje Kokeš, co vše provoz autodopravy obnáší.

Sám ještě donedávna řídil, nejdál byl ve skotském Glasgow. Pracovně. „Na dovolené jsem nebyl už dvanáct let. Z toho vlaku už se ale nedá vystoupit,“ říká o rodinné firmě, kterou řídí se svým synem Otmarem.