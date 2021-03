1) Doufáme a věříme, že přežijeme. Cestovní kancelář ATIS je česká firma, která vznikla v Bruntále, zapadlém regionu Jeseníků s nejvyšším procentem nezaměstnanosti, a posléze se vypracovala na lídra v domácím cestovním ruchu. Jako jedna z mála cestovek v ČR jsme pro novou sezonu vytiskli katalog v nákladu 80 tisíc kusů s nabídkou téměř 500 pobytových míst. Prodej sice nyní stagnuje, ale věříme, že dojdeke zlepšení, jakmile se situace rozvolní. Do té doby však potřebujeme pomoc od státu.

2) To je totální nesmysl. My dosáhneme jen na Antivirus, příspěvek na mzdy. Za zrušené pobyty jsme museli klientům vracet peníze, nikoliv poukazy. Na provoz nemůžeme čerpat ani korunu, přitom provozní náklady činí v našem případě 250 tisíc korun za měsíc. Za rok 2020 se naše tržby propadly o 40 procent, a to jen díky tomu, že jsme na začátku loňského roku zaznamenali dvacetiprocentní nárůst. Za normálních okolností by byl propad kolem 60 procent.

Miroslav Kubec, prezident Asociace kuchařů a cukrářů

1) Snažím se být optimista, v této těžké době není prostor pro zbytečné vytváření paniky. Za AKC ČR se spíš snažíme vymýšlet aktivity, které podpoří naše obory a přimějí kolegy zůstat u profese – v oboru sice těžkém, ale krásném. Snažíme se o co největší podporu všech, kteří u profese zůstali, a atakujeme orgány, aby vymýšlely, jak nás podpoří při návratu do normálního života. V našem hotelu Reitenberger pak využíváme této doby k revizím současného stavu a pohledu do budoucna, abychom byli připraveni na znovuotevření a za rok si mohli říct, že jsme ten čas využili dobře.

2) Zde je těžké odpovědět, i když mnozí si myslí, že vědí všechno. Je jasné, že nám stát nedává dostatek náhrad, ale na druhou stranu je ta situace pro všechny nová, všichni se z ní učíme a vyhodnocujeme ji. Musíme doufat, že i všichni v odpovědných pozicích vyvodí relevantní závěry a nám podnikatelům pomohou k dalšímu žití.

Jana Mecnerová, předsedkyně Sdružení průvodců Praha

1) Současná covidová epidemie je pro nás samozřejmě devastující, protože v současnosti turistický ruch prakticky neexistuje a zatím nejsou žádné pozitivní signály, že by se situace měla v nejbližším období změnit.

2) S tímto tvrzením zásadně nesouhlasíme. Jako všichni OSVČ jsme na jaře obdrželi kompenzační bonus, podzimní bonusy už ale obdrželi pouze kolegové z některých pražských částí, jiným byla žádost zamítnuta s odůvodněním, že naše činnost nebyla v nouzovém stavu vládou zakázána. Bývalý ministr financí Ivan Pilný nás poslal pracovat do Amazonu, odborář pan Dufek ke strojům. Bohužel ne všichni kolegové jsou vzhledem k věku a zdravotním limitům schopni vykonávat těžší fyzickou práci. Přesto řada z nás hledá brigády, někteří kolegové jsou přihlášeni na úřadech práce, někteří odešli do předčasného důchodu, jiní žijí z úspor nebo prodávají cennosti.

Stanislav Voleman, předseda Asociace průvodců České republiky

1) Covidová epidemie znamenala pro náš obor velkou ránu, doufali jsme, že letní a podzimní sezóna nám pomůže ztráty nahradit. K tomu bohužel nedošlo, cestovní ruch se odehrával převážně v ČR a zájezdů do zahraničí bylo minimálně. Přestože je situace velmi těžká a neočekáváme v nejbližší době výrazné zlepšení, věříme, že náš obor má budoucnost a z covidové krize se vzpamatuje.

2) Ve srovnání s jinými státy je u nás pomoc státu nesystematická a nedostatečná. V Rakousku se příspěvek státu pohybuje kolem 1000 EUR měsíčně, na Slovensku to bylo na jaře a v létě 540 EUR a nyní kolegové dostávají 810 EUR měsíčně. U nás měl jarní kompenzační bonus hodnotu 45 tisíc korun jednorázově, podzimní kompenzační bonusy obdrželi v oboru průvodcovských služeb zejména důchodci. Výše dotace MMR vzhledem k délce vládních opatření je nízká a zatím bylo vyřízeno jen několik desítek žádostí.

Ladislav Jack Janků – předseda Unie horských povolání

1) Pokud budu hovořit za své kolegy, kteří jsou lyžařskými instruktory, provozují lyžařské školy nebo vzdělávací zařízení, musím konstatovat, že situace je kritická. Vše závisí na vývoji situace. Pokud se stabilizuje proočkováním, možná se pomalu postavíme na nohy, ale restart bude zřejmě extrémně pomalý, než se oživí i poptávka. Důležité pro nás je, zda vláda připraví funkční plán pro obnovu cestovního ruchu a dalších nejvíce zasažených oblastí ekonomiky. Bude-li ovšem covid stále s námi a budou-li pokračovat další restrikce, nedá se očekávat pokračování většiny z našich činností.

2) Pomoc pro postižené sektory je naprosto nedostatečná u řady oborů a specifických provozů, které propadají sítem. Dotační výzvy neodpovídají potřebám daných sektorů, jsou složité na administraci. Za optimálnější řešení považuji systém dotací nastavený dle tržeb. Byl by snadno procesovatelný i kontrolovatelný.

Josef Ciglánský, generální ředitel Františkovy lázně

1) Pokud přežijeme dobu „stavu nouze“, tak se domnívám, že poptávka po lázeňských službách bude vysoká. Otázkou je, kdy bude moci přijet klientela ze zahraničí? Dnes je velice těžké odhadovat, kde budeme za rok, těch neznámých je spousta. Ale jako optimista bych myslel, že tak na 80 procentech skutečnosti roku 2019.

2) To je odvážné tvrzení, které není ničím podloženo. Neznám ve svém širokém podnikatelském okolí nikoho takového. Jediný program, který u nás funguje operativně a bez komplikací, je Antivirus. Úhrady z programu Covid-lázně jsme dostávali se značnou prodlevou. Na úhradu z jarního programu Covid-ubytování marně čekáme dodnes. Byrokracie je neuvěřitelná.