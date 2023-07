Milan s Martou roky jezdívali do chorvatské Podgory jako turisté, dokud se dílem náhody nestali majiteli tamních apartmánů. Život v přímořském letovisku vnímají jako druhý domov, o to více je štve, když mnohdy několikrát týdně čtou nebo slyší senzační zprávy, co je v Chorvatsku zase špatně.

Přímořské letovisko Podgora v Chorvatsku | Video: Deník/Petr Jiříček

Přemrštěné ceny po přechodu na euro, přemnožení komáři, až se nedá vycházet, prázdné pláže, žádní Češi, moře plné splašků. Výčet negativ o Chorvatsku, který by vystačil na celou sezonu, začal na různých bulvárních, mnohdy až důvěryhodností zavádějících portálech růst na přelomu června a července jako houby po dešti. Během jediného týdne.

Podle Milana a Marty, Čechů, kteří v posledních sedmnácti letech strávili v Chorvatsku polovinu času, jsou to nechutné lži či ojedinělý případ snažící se vyvolat plošný dojem.

Dovolená v Chorvatsku: Kolik stojí lehátko na pláži, kde vidět delfíny, co pivo

Nešvar vnímají už asi rok nebo dva, ale nyní nejen podle nich ještě nabral na intenzitě. „Nemůžu tomu říkat jinak než negativní kampaň. Mnohdy jsou to tak neskutečné nesmysly, o jejichž údajné existenci se doslýcháme, až nevěřícné kroucení hlavou střídá smutek. Ani údajné přemršťování cen vůbec není takové, jak se mnohdy uvádí. Navíc ve srovnání se šponováním cen u nás tady už vůbec není draho,“ říká Milan, který s různými sousedy v Podgoře téma probírá na kávě. „Vnímají to stejně. Tedy ze strany Čechů. Neřekl bych totiž, že z jiných zemí vane stejný vítr,“ míní provozovatel apartmánů.

Podgora, Chorvatsko, červen a červenec 2023.Zdroj: Deník/Petr Jiříček

Role a vliv eura

Čechů i turistů obecně je podle něj v malebném dalmatském letovisku Podgora srovnatelně jako v předešlých letech v daném období a nesouhlasí, že by přechod Chorvatů z kun na eura lidi výrazněji odradil. Ostatně i sami Chorvati změnu, s níž přišlo drobné zdražení, podle něj přijali.

„Když se bavím s místními, cítím, že to přijali sportovně. Dlouho na to byli připravováni, pro ně i pro turisty jsou ceny uváděny pro přehled stáje ještě i ve zrušených kunách,“ hodnotí „pan domácí“, který si od své paní vysloužil přídomek „dobrý manažer“, přestože mimo hlavní část sezony si pobyt u moře ještě více užívají a na obsazenost tolik nehledí.

Chorvatská zmrzlina je pojmem. Levnější najdete dál od pláže

Pochvalné nálepce naopak možná pomohlo, že při pronájmech upřednostnil spokojenost hostů před vyššími cenami. I na tom si u výstižné značky Apartmani Milan zakládá. Podpoří-li ji geografickým umístěním opírající se o věhlas národního parku Biokovo, blízkost tří největších chorvatských ostrovů, krásných hor a malebných pláží, má magnet sám o sobě.

Podgora, Chorvatsko, červen a červenec 2023.Zdroj: Deník/Petr Jiříček

Ubytování, přesněji řečeno dva apartmány, jedno studio a sobe (pokoj), nabízejí s manželkou Martou lidem mířícím za relaxem u moře už 17 let. „Je to náš druhý domov, srdcová záležitost. Žijeme tady od května zhruba do poloviny října, zimu přežíváme doma v Plzni,“ říká pár, jejichž hosty jsou z poloviny Češi a z poloviny Slováci.

Hostili už řadu národností od Švédů a Švýcarů přes Němce až třeba po Bosňany a samotné Chorvaty, ale časem se jim vyselektovala primárně „tuzemská“ česko-slovenská klientela, zahraniční host je dnes spíše sezonní výjimka.

„O to víc se tady cítíme jako doma. I díky tomu, že se nám asi sedm až osm hostů z deseti vrací, za což jsme velmi vděční,“ děkují manželé v důchodu, kteří se o čtyřpodlažní dům starají sami. Přiznávají, že v začátcích si neuvědomovali, co vše to bude obnášet. Ke krásnému důchodu se dostali dílem štěstí a náhody.

Osudová procházka

„Bylo to spontánní. Jednoho zářijového dne, kdy už se dříve stmívá, jsme si vyšli na procházku kolem mariny, tedy přístavu, a dali se do řeči s domorodci. Nakonec nás zavedli do tohoto domu, kde seděli předchozí vlastníci. Seběhlo se to rychle, další den za světla jsme si vše důkladně prohlédli, slovo dalo slovo a měli jsme apartmány,“ popisuje osudový moment paní Marta. Dům byl tehdy na prodej doslova pár hodin, předchozí majitelé ještě ani nestihli vyvěsit inzerát.

Podgora, Chorvatsko, červen a červenec 2023.Zdroj: Deník/Petr Jiříček

„Skutečně osudová podvečerní procházka,“ směje se paní domácí, která s hosty neváhá upéct chleba nebo je překvapit s talířem laskomin za dveřmi.

Postupem času manželé překonali jazykovou bariéru i nástrahy na úřadech, zajistili okruh šikovných řemeslníků a i díky nim si přivykli specifikům místního života.

Nové televizní seriály zavedou diváky do Chorvatska i mezi české chataře

„Něco si domluvíte na zítra a oni přijdou za čtyři dny, nebo jste domluveni na ráno a přijdou v pět odpoledne. U Balkánců je to normální, ale my jsme na to zprvu nebyli zvyklí a museli se obrnit trpělivostí,“ popisují Milan s Martou, jak si přivykali na svůj druhý domov. Do Chorvatska poprvé zavítali v roce 1996, rok po tamní válce. Apartmány koupili po devíti letech, které v Podgoře trávili jako turisté. „Překrásné roky. Na sezonu se sem vždy velmi těšíme, už si nedovedeme představit, že tohle není. Jednou to asi přijde, už nám není čtyřicet, ale ještě ne,“ rozepisují dál tuto životní kapitolu.

K TÉMATU: Příklady cen