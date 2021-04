Jak dlouho chováte exotická zvířata a co převažuje?

Chovem zvířat se zabývám asi od roku 1980 takže zhruba čtyřicet let. Začal jsem s akvarijními rybkami jako spousta mých vrstevníků. Občas jsem choval nějaké obojživelníky donesené z přírody. Samozřejmě, že dnes se to nesmí, ale třeba skupinu čolků horských jsem měl v pokoji asi rok a pak jsem je vrátil zpátky do kaluže. Na vojně jsem se dostal k péči o plazy chované v rámci zájmového kroužku ve vojenském kulturním zařízení. Po návratu do civilu jsem si k rybám pořídil nejdřív ještěry, konkrétně leguány černé, a později i pár hadů. A jak postupně přibývaly další exempláře, otevřeli jsme v roce 2003 naší malou výstavu.

V roce 2005 jsem od známého získal dvě drápkaté opičky. Byli to dva samci kosmanů bělovousých, pro které on už neměl místo. Později jsme je vyměnili za kosmany zakrslé a jejich chovnou skupinu máme dodnes. Postupně se nám narodilo čtrnáct mláďat…

Marek Jeřábek má s chovem exotických živočichů bohaté zkušenosti.Zdroj: Se souhlasem Marka JeřábkaV současnosti chováme i pár bezobratlých, jako jsou pavouci, štíři a velcí afričtí šneci. A i když původní záměr naší výstavy, pokud pominu zisk, je chov a pokud možno odchov zvířat, za ty roky jsme přijali i dost takzvaně nechtěných ryb, plazů a jiných exotických mazlíčků od jejich původních majitelů, takže fungujeme i jako jakási záchranná stanice pro tyto zvířata.

Dá se definovat, o co je největší starost?

Podobná definice je poměrně obtížná. Chov některých exemplářů je samozřejmě těžší a to z různých důvodů. Například zvířata z odchytů mají až devadesátiprocentní úmrtnost a stejný druh odchovaný v lidské péči jsme schopni bez problému udržet a třeba i rozmnožit. Navíc, co je těžké pro začátečníka, je pro zkušeného chovatele celkem snadné a podobně.

Za obtížné lze určitě považovat některé druhy chameleonů, speciálně horské druhy, které i v létě vyžadují poměrně nízké teploty. Dále jsou tu třeba potravní specialisté, pro které je podmínkou úspěšného chovu i chov jejich potravy. Takže třeba pro žabky pralesničky je nutné chovat několik druhů drobného hmyzu.

Co byste doporučil tomu, kdo chce chovat exotické zvíře, například chameleona, hada, případně nějakého jedovatého tvora?

Na to odpovídám velmi často a vždy se nejdřív ptám, o jaký typ chovatele se jedná. U dětí doporučuji počkat do deseti let a začít třeba s křečkem. Ten žije asi dva roky a vy si můžete ověřit, jestli to malý chovatel zvládá. V případě starších dětí, nebo u dospělých, nejdřív musím zdůraznit, že někteří plazi jsou dlouhověcí, jiní vyžadují každodenní péči, takže při odjezdu na dovolenou máte o starost navíc. Problém často působí také prostý fakt, že někteří hadi mají v dospělosti čtyři a více metrů a zároveň z chovatelského i finančního hlediska naprosto zanedbatelnou hodnotu. Nedají se prodat a často ani darovat. Vždy přitom zdůrazňuji, že darovaného zvířete si nový majitel nemusí vždy vážit. Takže je dobré vzít rozum do hrsti a vše dobře rozmyslet. Přesto bych nerad odradil opravdové začínající chovatele, ze kterých se mohou stát budoucí odborníci nebo třeba ochránci přírody. Těm doporučuji na začátek něco méně náročného. Z ještěrek například gekončíka nočního, z hadů asi nejlépe nějaký druh korálovky a u obojživelníků třeba axolotla mexického.

Co se týče chovu nebezpečných zvířat, to by vydalo na samostatný článek. Především se ale jejich chov řídí zákonem, který stanoví, co a za jakých podmínek chovat lze.

Je lepší obstarat si zvíře na burze nebo u chovatele?

Na první pohled jednoznačná odpověď, že samozřejmě od chovatele se nabízí a je správná. Jen je někdy nutné mít trpělivost a věnovat čas hledání toho ochotného a poctivého, který rád poradí s chovem.

Při našem telefonickém kontaktu jste se zmínil, že není dobré chovat jedince, že cílem má být odchov. Co ale potom s těmi mladými? Pro chovatele amatéra asi nastává problém…

Jasně. Dobrá otázka - odpověď bude složitější. Z mého pohledu neodpovídá cena některých plazů na našem trhu nákladům na jejich odchov. Proto my třeba nelíhneme jejich vajíčka. Pro mne je typickým příkladem užovka červená, Je velmi levná a na chov není příliš náročná Při správné péči se dožívá značného věku. Bohužel je to zároveň, a to s velkým předstihem plaz , kterého nejčastěji musíme odmítnout, když nám ho chce někdo darovat. Máme u nás momentálně čtyři a pro další už není místo. I proto jsem ho neuvedl jako hada dobrého pro začátečníka. Jakmile si ho pořídíte jen tak se ho nezbavíte.

Naopak u jiných plazů je jejich hodnota značná. Pokud se vám podaří jejich odchov, následný prodej máte prakticky zaručen. Navíc za cenu, která spolehlivě vyloučí nevhodné zájemce. Jako příklad mohu uvést třeba varana smaragdového. Jsem si jistý, že toho nám tu nikdo nepřinese abychom se se ho ujali.