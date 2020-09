Kateřinu Šimonkovou zaujal charitativní projekt Počítače dětem, který propojuje dárce a IT dobrovolníky s rodinami, které si z nějakého důvodu nemohou dovolit koupit dětem počítač. Důvodem bývá třeba výpadek příjmů v období koronavirové krize.

Kateřina Šimonková se do projektu zapojila, a protože je mu vstřícně nakloněn také starosta Krnova Tomáš Hradil, v zájmu propagace společně na krnovské radnici předali počítače dvěma krnovským rodinám.

„Doufám, že děti časem samy zjistí, že jim může sloužit nejen k počítačovým hrám, ale také k výuce a vzdělávání,“ řekl starosta Hradil při předávání počítačů.

Tanec, sport i divadlo

Krnovská rodačka Kateřina Šimonková právě slaví dvacáté narozeniny. Chodila na základku na Smetanově okruhu, pak v Krnově vystudovala Střední odbornou školu dopravy a cestovního ruchu. Letos úspěšně odmaturovala a přijali ji na VŠB v Ostravě na obor Marketingová komunikace.

Pro úspěch na soutěžích miss je důležitá nejen krása, ale také ladné pohyby a schopnost překonat trému z vystupování před publikem. Pro Kateřinu Šimonkovou by to neměl být problém.

Devět let se věnovala scénickému tanci na krnovské ZUŠ pod vedením Ireny Špičkové. Také ji bavilo divadlo, takže na ZUŠ navštěvovala i dramaťák Markéty Juroškové Bezručové. Od malička byla také sportovně nadaná. Dosáhla úspěchů v atletice, protože sportovní škola na Smetanově okruhu jí pomohla rozvíjet talent zejména ve skoku vysokém a dalekém.

Na prvním stupni se jí ve sportu věnovala Jana Zatloukalová, a na druhém Monika Hajdová. Ještě nevíme, zda Kateřina získá šerpu královny krásy nebo ne, ale jisté je, že zlaté a stříbrné medaile ze sportovních soutěží jí už nikdo nevezme.

Modelka a blogerka

Vzhledem k tomu, že ve škole byla vždy vyšší než její vrstevnice, a navíc vynikala štíhlou postavou, občas slýchala názor, že by z ní klidně mohla být modelka. Ve dvanácti letech se poprvé odhodlala opravdu modeling zkusit.

„Oslovili jsme tehdy jednu pražskou modelingovou agenturu, která projevila zájem a do teď Katku zastupuje. Ve 14 letech dostala první nabídku vycestovat do zahraničí a to na Taiwan. V té době ještě chodila na základní školu do 8. třídy. Přestože téměř vůbec neuměla anglicky a byla tak mladá, rozhodla se to zkusit. Vycestovala sama na tři měsíce do města Taipei na Taiwanu. O tom co na svých cestách zažila a co vůbec co obnáší práce modelky psala blog, který v té době měl velikou sledovanost,“ představila svou dceru maminka Marie Šimonková, která Katku ve všem podporuje.

Blog Kateřiny najdete zde

Ve svém blogu Kateřina Šimonková kromě Taiwanu představila také zážitky z čínského města Guangzhou a z řeckých Athén. Do soutěže Miss ČR 2020 se přihlásila s tím, že případný úspěch by jí pomohl nejen ve světě modelingu, ale také při propagaci charitativních a sociálních projektů.

K TÉMATU

Co je to projekt Počítače dětem?

Zástupci Nadačního fondu IT People (za podpory společnosti Mironet.cz a dobrovolníků z Karlovy univerzity) se rozhodli spustit dobročinnou akci na pomoc rodinám v nouzi – Počítače dětem.



Cílem této akce je poskytnout rodinám v nouzi výpočetní techniku, která umožní jejich dětem studovat z domova a využít techniku k zvyšování počítačové gramotnosti a ke kreativním činnostem. Hledají rodiny, které se vlivem koronavirové krize dostaly do finanční nouze a nemohou svým dětem poskytnout techniku pro jejich studium.



Dále hledají dobrovolníky, kteří jim pomohou svážet techniku od dárců a rozvážet techniku do potřebných rodin. Také hledají dárce, kteří jim věnují či odprodají vhodnou techniku.



Každá z finalistek Miss České republiky se do tohoto projektu snaží aktivně zapojit v místě svého bydliště. Aby se o projektu vědělo co nejvíce lidí, oslovila Kateřina Šimonková starostu Krnova Tomáše Hradila a požádala ho o spolupráci.