„Doma v Teplicích jsem pak slyšela hlášení městského rozhlasu, který oznamoval, že z důvodu opatření vlády se ruší přednáška Martiny Bittnerové. A tím se rázem zrušilo úplně vše. Podnikám jako OSVČ, jsem rovněž autorkou několika knih. Patřím tedy, bohužel, mezi početnou skupinu profesí, které vyhlášení nouzového stavu schytaly doslova mezi prvními,“ říká Deníku Martina Bittnerová s tím, že těžkou situaci se snaží řešit různými způsoby.

Zavedená opatření posunula na neurčito i její natáčení rozhlasového cyklu Osudové ženy, stejně tak byla odložena knihovnická konference, na níž měla vystoupit. Nastalou situaci snáší hůře i proto, že se po tragické smrti bývalého partnera teprve loni, jak sama říká, vyhrabala z emočního, finančního a zdravotního dna.

„Spočítala jsem si své finanční rezervy, zhodnotila zdravotní limity a přerušila živnost do konce dubna. Říkala jsem si, že do té doby se snad opatření zmírní a najdu si brigádu. Přihlásila jsem se posléze na Úřad práce, protože mi to přišlo jako rychlé řešení,“ pokračuje lektorka a spisovatelka.

Během krátkého času však narazila na mnohé překážky, nicméně zatím vše poctivě zvládá. Přesto to podle ní vypadá, že nějaká skutečná podpora je stále v nedohlednu.

„Člověk si musí poradit sám“

„Moc optimistických vyhlídek do budoucna nespatřuji, přesto vnitřně doufám v zázrak a věřím v houževnatost a zdravý rozum. Nic jiného někdy totiž nezbývá. Ale ono nakonec vždy platilo – člověk si musí poradit a pomoci sám,“ podotýká Martina Bittnerová.

Její situace je podobná jako u tisícovek jiných živnostníků „Zatímco bych teď jezdila za čtenáři, sedím doma a ještě bohužel s bolavou nohou. Intenzivně se rozhlížím po brigádách. Plánovala jsem jít pracovat od května na pole, chmelnici nebo do lesa. Těžko bych teď sehnala co jiného,“ míní žena, která bydlí v Teplicích, ale pracovně pohybuje se spíše jiných částech republiky.

„Potřebuji překlenout období do konce června, protože v létě jako tradičně pořádám v Praze šest příměstských táborů, které mám až na jeden úplně obsazené. Což je pro mě alespoň trochu dobrá zpráva,“ vidí své světlo na konci tunelu severočeská spisovatelka, která doufá, že se od září plně navrátí ke své lektorské práci.

„Vyzní to možná zvláštně, ale v noci mi má práce vstupuje do snů, neboť se mi po ní stýská a především pak po setkáních se čtenáři, žáky a studenty,“ přiznává paní Bittnerová.

