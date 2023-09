Jen těžko budete hledat ženu, kterou nepotěší darovaná květina. Jenže – není kytka jako kytka. Ty z opavského kvítkomatu mají své jedinečné kouzlo – jsou připravovány z lokálně vypěstovaných lučních a zahradních květin. A ač ve stánku není prodavačka, zákaznici jsou nadšeni a platí zatím poctivě.

Opavský kvítkomat nemá o zákazníky nouzi | Foto: se svolením spolku Kapradí

Květiny patří k nejčastějším dárkům k narozeninám nebo jmeninám. Radost dělají zejména ženám, které mnohdy více než muži dokážou ocenit jejich krásu. Poznají také, jestli jste si dali na výběru záležet.

V Opavě nyní mohou lidé kupovat květiny s nezaměnitelným půvabem v blízkosti budovy magistrátu v samoobslužném stánku. Je to zrenovovaná stará skříň, v níž jsou vystavené kytice. Prodavačku tam budete hledat marně. Pokud se vám některá květina líbí a chcete si ji odnést domů, jednoduše zaplatíte pomocí mobilního telefonu, čísla účtu a QR kódu.

V kvítkomatu jsou kytice pouze ze sezónních a lokálně vypěstovaných květin. Pěstují a připravují je z členky opavské neziskové organizace Kapradí a právě teď vám do nich uvážou jiřiny, krásenky, hortenzie, oregano či okrasné trávy.

„Stánek jsme testovaly o prázdninách v srpnu a prodej jsme oficiálně spustily v září, otevřeno je vždy ve středu a v pátek. Je to myšlenka, která zrála velmi dlouho. Inspirovaly jsme se u jiných květinových farem ve světě i u nás, kde je samoobslužný prodej běžnou záležitostí,“ vysvětluje Kateřina Rybářová Vavrečková, která ve spolku funguje jako projektový manažer a přichází s nápady, které spolek realizuje.

Nabízené květiny mají své kouzloZdroj: se svolením spolku Kapradí

Nabízené květiny jsou podle ní jiné, než najdeme běžně v květinářství: „Jsou to přírodní, rozevláté kytice, které často působí dojmem, jako by je člověk sebral při procházce přírodou. Kombinujeme druhy květin, které se nám líbí a které běžně chyběly na trhu. Kytky z Kapradí mají svébytný rukopis, je to díky spolupráci s profesionální floristkou, která hlídá kvalitu, trvanlivost i estetickou stránku vazby. Kytice jsou také každý týden originálně jiné, podle toho jaké květiny zrovna dokvétají.“

Zákazníků je dostatek

Kvítkomat zatím nemá o zákazníky nouzi, lidé platí poctivě. Ztratila se pouze jedna kytice. Samoobslužný prodej je podle Kateřiny obchod s důvěrou, běžně takto samoobslužné stánky fungují i na jiných místech – třeba i spolu se zeleninou a ovocem.

Podle Kateřiny Rybářové Vavrečkové nejde spolku jen o to, mít obchod s květinami jako jeden ze zdrojů příjmů, důležitá je také komunikace s veřejností a vzdělávání. Šíření myšlenky lokálnosti a udržitelnosti je součástí osvěty a také možnou alternativou k dováženým květinám.

„Chceme postupně lidem odkrývat, že je krásné, co nám tady roste. A že sezóna trvá od jara do října. Pořádáme také workshopy, kde se lidé naučí vázat věnce a kytice i z toho, co najdou na poli a na zahradě. V Kapradí se zaměřujeme na vzdělávací a environmentální projekty, takže se vše prolíná,“ říká.

Kateřina Rybářová Vavrečková ukazuje jednu z nabízených květinZdroj: Deník/Radim Šlezingr

Do kvítkomatu se začínají vracet jako pravidelní zákazníci i muži. Spolek nabízí také květinové předplatné – každý týden od dostane zákazník jinou květinu. „Pro muže je těžké vybírat, jak má kytice vypadat, když jdou do květinářství. Nechtějí to řešit. Pomalu se ukazuje, že kvítkomat je pro ně cesta, protože tam se o tom nemusí moc bavit. Prostě přijdou, vyberou si a nespletou se,“ říká s úsměvem paní Kateřina.

Květiny si tým spolku pěstuje sám – ekologicky – šetrně ke krajině, lidem i půdě na několika místech. Jedním z nich je komunitní Luční sad nedaleko Opavy. Přáním spolku Kapradí je založit environmentální sociální podnik. Kromě tří členek spolku totiž nově pomáhají dvě maminky s postiženými dětmi, které mohou několik hodin denně pro spolek pracovat.

Veliké plány

V okamžiku, kdy za několik týdnů skončí sezóna květin, začne spolek do kvítkomatu zkušebně dodávat nabídku podzimních věnců. Kromě samoobslužného stánku si mohou lidé v sezóně objednat kytice na přání k různým příležitostem, oslavám, svatbám a firmy mohou využít pravidelné dodávky květinové výzdoby či kytic pro zaměstnance.

Poptávka po lokálních květinách se zdá být velká, proto bude spolek v nové sezóně rozšiřovat nabídku a navýšit množství nabízených kytic.

Plány jsou veliké…