Když se v Koberně u Slezských Rudoltic objevil hezký domek na prodej, dlouho neváhal. „Přestože jsme se s dvěma malými dětmi stěhovali někam, kde nemám zajištěnou práci a kromě bráchovy rodiny nikoho neznáme, Koberno bylo nejlepší rozhodnutí v mém životě,“ říká Ladislav Tuma, který svá designová ohniště vyrábí pod značkou Dílna 45. Sídlí totiž na adrese Koberno 45.

Ladislav je vyučený autokarosář, takže se svářečkou a nářadím umí vyrobit ledasco. „ Už od základky jsem chtěl dělat něco co mě bude opravdu bavit. Doma nás nikam nevedli, hlavně ať se chováme slušně. Náš otec pracoval u Dopravního podniku, tak jsme s bráchou skončili na Dopravním učilišti. Učňák mě moc nebavil, neviděl jsem tam nic co bych v životě mohl potřebovat (což se v budoucnu ukáže jako omyl). Nebavila mě ani práce u DPMO kam jsem po vyučení nastoupil. Nebylo to tam o řemesle, ale o jednoduché výměně dílů. Naštěstí brzy pochopili, že mě tam nepotřebují. Konečně jsem se mohl vydat na cestu za tou vysněnou prací. Po DPMO jsem pracoval v laminovně technické ortopedie Ostrava, kde se vyráběly umělé nohy a ruce. Práce to byla zajímavá, ale laminovna není místo na celý život. Jednou za mnou přišel brácha, že když mě baví malování, mohl bych zkusit práci zlatnického rytce v budoucí rodinné firmě. Netušil jsem co taková práce obnáší a vše co jsem se naučil bylo z knížek. Vypadalo, že to je to pravé řemeslo, ale byl jsem mladý a nechtěl jsem celé dny sedět a koukat pod lampičkou do stolu. Babička mi vždycky říkala ať jdu do světa na zkušenou. Utekl jsem do Prahy, kde to bylo inspirující, ale hledáním vysněné práce byl stále výsledek devět povolání, desátá bída,“ ohlédl se za svou zkušeností s Ostravou a Prahou Ladislav Tuma.

Čistil luxusní sedací soupravy a koberce, montoval kuchyně a nábytek, jezdil s dodávkou a byl obchodní zástupce, prodával mobilní telefony a nakonec vyráběl a opravoval výherní automaty.

„Už jsem byl z Prahy vyhořelý, ale pochopil jsem tam, jak funguje podnikání v malé firmě s pár lidmi. Když jsme se přestěhovali s rodinou do Slezských Rudoltic. Neměl jsem úplně plán co tady budu dělat, ale potřeboval jsem klid od města. Osud zasáhl ve správný čas a objevila se možnost pracovat v lese s koněm. Nekecám, živého koně jsem poprvé viděl zblízka až tady na Osoblažsku. Nějak se to sešlo, že jsme najednou měli tunového Bojara doma v Koberně ve stodole. Na práci v lese je krása, že vám nikdo nevolá 20x denně a máte čistou hlavu, ale občas jsme stahovali klády po takových svazích, že jsme chodili do kopce po čtyřech. V dobách kůrovcové kalamity se v lesích jelo nonstop, víkend nevíkend. Byl jsem tak vyčerpaný, že jsem kolikrát únavou ani nemohl spát. Tak jsem po nocích myslel na všechno možné. Uvědomil jsem si, že to tak dál nejde, ale zároveň chci stále svobodnou práci, která musí být i mým koníčkem. Kruh se začal uzavírat. Vždy mě bavila práce se dřevem a železem. To, že budu pracovat ve svojí dílně se železem a vyrábět věci, které chci byl přesně ten sen z dětství. A bylo rozhodnuto. Zrodila se Dílna 45. Nikdy jsem nechtěl dělat komerční výrobu jako ohniště , která známe z hobby marketů, ale spíš originální šperky pro zahradu nebo terasu. Oheň doma a grilování je obecně velké téma, které dnes zajímá spoustu lidí. Moje výrobky jsou pořád víc ohniště než gril. Jejich podstatou je spíš povýšení a oslava živlu ohně, než zařízení pro vaření na zahradě. Začal jsem dělat také designové stoly a už se rýsují i lampy. Dílna 45 je hlavně o ruční zakázkové výrobě,“ popsal Ladislav Tuma, jak se dá podnikat v malé dílně v Koberně.