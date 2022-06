Kuchař svůj stroj nazval Malé koťátko. Jako základ mu posloužil motor z posledního typu známého motocyklu Jawa 350/63, jemuž nechal pohánět třemi řetězovými převody zadní nápravu. „Postavil jsem si ho ve dvaapadesáti a letos v květnu mi bylo čtyřiašedesát. Dodnes spolehlivě slouží, udržuji si ho jako babu,“ podotýká se smíchem.

Sestry z Frýdku-Místku vymyslely pytlík, kde chleba vydrží týden. Pokud se nesní

S manželkou Dášou se ostatně kvůli traktorovému koníčku nepřel nikdy. „Naopak, máme spolu objeté možná všecky české a také některé slovenské traktoriády,“ popisoval pořadatel té kozlovické, která se stala jednou z největších akcí v přibližně třítisícové obci ležící mezi Frýdkem-Místkem a Frenštátem pod Radhoštěm.

Ve fotogalerii níže se můžete podívat, jak vypadala například nedávná traktoriáda na Táborsku v Čechách:

„Momentálně jsem na organizování úplně sám, jenom s propagací mi pomáhal jeden kolega. V sobotu se ale jako obvykle zapojí také naši dobrovolní hasiči, kteří chystají skvělé občerstvení,“ nechává se slyšet Kuchař. Ten do lokality „Za kovářovým lesem“ nechal navézt toalety pro diváky a vytvořil terénní trať pro traktory.

Střelba v třinecké nemocnici: Policisté zveřejnili podrobnosti, muže obvinili

„Letošní novinkou budou lepší vodní brody a kruhový objezd. Start prvního kola proběhne hodinu před polednem, a pokud dorazí dost účastníků, pojedeme na tři kola,“ pokračuje Kuchař. Kategorie do soutěže vypsal tři: Do tisíce kubických centimetrů (kam spadá jeho Malé koťátko), nad tisíc a čtyři krát čtyři (plus speciály).

„Jsem skromný, když řeknu, že by mohlo startovat dvacet traktorů. Diváků tu chodilo i dva a půl tisíce, dlouho nic nebylo, lidé jsou teď celkem natěšeni, mohla by být zajímavá návštěvnost,“ přeje si organizátor Kozlovické Traktoriády, na které bude 11. června kromě jízd traktůrků i jejich exhibice a přehlídka aut - veteránů.