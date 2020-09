Voskované ubrousky vyrábí malá rodinná firma z Ostravy. „Ubrousky vyrábíme ze sto procentní bavlny a směsi lokálního včelího vosku, pryskyřice a rostlinného oleje. Při správném používání vydrží hodně a ušetří metry a metry plastové fólie či alobalu. Jako matka svačinářka vím, o čem mluvím,“ usmívá se zakladatelka BagMe Zuzana Popová. Většina domácího odpadu totiž vzniká při nakupování, zpracovávání a uchovávání potravin.

Znovupoužitelné ubrousky šetří přírodu. Zmenší totiž množství odpadu, který člověk vytvoří používáním jednorázových sáčků a obalů. I přesto, že je člověk nepoužije pokaždé.

„Jeden nikdy neví, kdy na něj přijde chuť zachovat se zodpovědně a uvědoměle, ale když už to přijde, je dobré mít alternativu po ruce. A taky jsou krásné a individuální a člověku dělá radost je používat,“ vysvětluje zakladatelka BagMe.

Látku obalenou ve vosku maminky využívají k zabalení svačiny, nakrájeného ovoce či zeleniny nebo k uskladnění pečiva. „Využití je všestranné. Místo po fólii nebo igelitovém sáčku, jednoduše sáhnete po voskovaném ubrousku. Zákazníci do něj balí odsypané oříšky, chleba, ale třeba i těsto na cukroví nebo jím zakrývají mísu se salátem,“ líčí Popová.

Ve firmě Zuzaně Popové pomáhají rodiče. „Každý ubrousek ručně stříhá a voskuje tatínek Jarek. Zboží balí a posílá poštou zase maminka Jana,“ popisuje zakladatelka. Sama se stará o vizuální stránku produktů, webové stránky, sociální média a částečně i komunikaci se zákazníky.

Kvalitní ubrousek vydrží i několik let. „V pračce se prát nemohou, ale není to potřeba. Dobře navoskovaný ubrousek se nešpiní a povrchové znečištění většinou vyřešíte omytím ve dřezu studenou vodou,“ popisuje čistění výrobkyně. Ubrousky si lidé mohou vyrobit i doma. Začátečník to zvládne do půl hodiny.

Kateřina Milotová