U Miturových se šije už třicet let. Přesto, že by oba manželé už mohli pomýšlet na odpočinek, stále ve firmě pracují. Zavedený rodinný podnik teď chtějí postupně předat další generaci, dceři Hance Škraňkové, která v rodinné firmě pracuje také.

„Nejsem vystudovaná textilačka, ale byla by velká škoda nepokračovat v tom, co rodiče tak poctivě a s láskou vytvářeli. Vážím si toho, co dokázali a je úžasné, když slyším od zákazníků, jak si naše výrobky pochvalují i po letech,“ říká dcera. „Tátu i maminku ale zatím potřebuji mít vedle sebe. Vše řešíme společně, protože mnohaleté zkušenosti a schopnosti, které rodiče mají, opravdu nejdou získat rychle. Takové předávání je na dlouho,“ míní.

Zdeněk Mitura své práci skutečně rozumí. „S textilem žiju už od patnácti let,“ usmívá se a vysvětluje, že on i jeho žena studovali v Ústí nad Orlicí textilní školu, obor Bavlna/vlna a on sám se vyučil navíc jako seřizovač textilních strojů. „Tyhle naše stroje jsem na Čeladné spravoval vlastně už před osmdesátým devátým. V té době tady provozoval výrobu místní Národní výbor,“ vysvětluje. Když se pak naskytla možnost stroje koupit, dlouho se ženou neváhali.

Hanka Škraňková vysvětluje, kdo má co ve firmě na starosti: „Tatínek má na starost údržbu,stará se hlavně o to, aby vše fungovalo po technické stránce a aby vlna, kterou používáme, splňovala naše vysoké požadavky na kvalitu.“ A doplňuje, že je její táta už polovinu života členem svazu Chovatelů ovcí a koz České republiky, a tedy skutečným odborníkem. „Maminka, ta zase ve firmě dohlíží na kvalitu šití a také vybírá látky, ze kterých šijeme. Má pro to úžasný cit a na kvalitě látek si zakládá,“ dodává. Dílna je prostě její království.

Se svým bratrem s firmou doslova vyrůstali. „V dětství jsme s rodiči často jezdili po textilkách i tradičních zemědělských výstavách. Pokud to šlo, spojili rodiče pracovní cesty s rodinným výletem. Byl to pro nás zážitek, vidět například soutěže ve stříhání ovcí nebo shánění ovcí ovčáckým psem,“ vzpomíná,

Moderní materiály

I v tradiční výrobě mají své místo moderní materiály. „Vlna je úžasná, je ale časově náročnější na údržbu a třeba pro hotely není úplně vyhovující. Okrajově se proto zabýváme i dutým vláknem. Žádané jsou teď také povrchové úpravy látek. Zákazník si může vybrat přikrývku, kde je povrch sypkoviny upraven ionty stříbra s antibakteriálními účinky,“ prozrazuje Zdeněk Mitura.

Módní záležitostí je podle něj v poslední době také lněné povlečení. „Len, to je další krásný materiál, začíná být hodně oblíbený a s našimi vlněnými výrobky krásně souzní,“ doplňuje jej Hanka Škraňková.

Pro Miturovy vždy bylo a je zásadní, aby s výrobky z jejich manufaktury byli lidé spokojeni a aby jim dlouho sloužily. „Pro nás je zkrátka důležitější kvalita než kvantita,“ shodují se všichni.

I oni se době museli přizpůsobit a nově spustili e-shop. „Jsme i na sociálních sítích, už o sobě dáváme vědět. Do budoucna plánujeme malinký showroom, takže pokud k nám zákazník přijede osobně, bude si moct výrobky takzvaně osahat,“ uzavírá budoucí majitelka rodinné firmy.