Jsme tu od toho, abychom řešili problémy. Těmito slovy, která by klidně mohl nechat vytesat na bránu firmy, Lubomír Číž začíná představovat firmu, na kterou zdaleka nenarazíte na každém rohu.

Ani v každém městě či dokonce kraji. Primárně slovy o řešení problémů myslí skutečnost, že jeho firma kalibruje špatně nastavená měřidla, sekundárně pak to, že se potýká s kritickým nedostatkem pracovní síly, přestože jeho firma čítá jen něco málo přes dvacet lidí.

„Potřebujeme tady lidi, které to baví, kteří budou sedět a přemýšlet, jak vyrobit speciální měřidlo podle požadavků, to je naše parketa. Musejí znát fyziku, matematiku, technologii. Tady máme šanci, ale tady je zároveň náš problém, protože mladí lidé v této oblasti nejsou,“ vysvětluje Číž, který však měl na podzim problém najít i obyčejnou uklízečku. Na úřadu práce pro něj nikoho neměli.

Rozchod kolejí i tloušťka toaleťáku

Ale zpět k podstatě práce, kterou Unimetra dělá. Má akreditovanou kalibrační laboratoř v oblasti strojírenství, drobnou výrobnu, kde buďto upravuje nebo přímo vyrábí nestandardní měřidla, a servis, kde špatně měřící nástroje opravuje. Provádí také školení v oblasti metrologie a má i oddělení prodeje.

V Unimetře například kalibrují měřidla pro železničáře na měření rozchodu kolejí a pro spoustu dalších strojírenských odvětví. Vše totiž musí splňovat normy.

„Nestačí, když ‚Ferda‘ řekne, že to je dobré, všechno musí být zkalibrované a mít papír. Kalibrovaná měřidla pak firmám také pomáhají odhalovat problémy ve výrobě, mnohdy kvůli tomu musí měnit technologii výroby a hledají důvody, proč mají odchylky,“ popisuje jednatel Lubomír Číž.

Firma kalibruje, či tu a tam přímo vyrábí nejrůznější škálu měřidel – od obyčejných posuvných přes mikrometry a číselníkové úchylkoměry až po snímače a tloušťkoměry. „Dneska se měří všechno, tloušťka plátna, dokonce i toaletního papíru,“ směje se a přikyvuje Číž.

„Jsou jasně dané normy, jakou minimální tloušťku musejí mít jednovrstvé nebo dvouvrstvé toaletní papíry, měří se i dámské vložky. Norma předepisuje parametry a my jsme ti, kteří kontrolují měřidla, že to tak skutečně bude,“ shrnuje co nejsrozumitelněji Číž, čím se Unimetra zabývá.

Poslední sen

Přestože by si mohl v klidu užívat důchodu, má ještě jeden velký sen – dostavět pro firmu novou laboratoř.

„Chci, aby kluci, kteří jsou tady mnohdy už taky pěkná léta, měli jistotu, že firma bude mít silnější základ. Když jsem ji v roce 1992 zakládal, měla k němu daleko. Dělal jsem patnáct let dvacet hodin denně, obětoval jsem jí rodinný život. Kdyby to člověka nebavilo, firma tu není. Začínali jsme z nuly a neměli jsme vůbec nic. Abychom mohli podnikat, vkládali jsme do ní jako budoucí investici své výplaty,“ popisuje Číž krušné začátky. Těm je i přes personální krizi konec.