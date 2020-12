„Vláda by měla zajistit, že během jara zvládneme proočkovat šedesát procent populace, abychom pořád nemuseli vypínat a zapínat půlku země,“ míní Prouza.

Co říkáte na opětovné uzavření ubytovacích zařízení a gastro provozů? Je jejich omezení v době před svátky odůvodněné?

Vláda nikdy neukázala data, která by dokazovala nebezpečnost uzavřených podniků. Chápu omezení kapacity, chápu i snahu omezit třeba pití alkoholu – ale co je nebezpečného na poloprázdné restauraci nebo na tom, že se někde ubytuju? Je to opravdu rizikovější než půlhodina v přeplněné tramvaji nebo společné šatny horníků v OKD? Pravděpodobně ne – vláda si prostě jen vybrala ty nejslabší, kteří to opět odnesou. A na rozdíl od okolních zemí nenabídne ani kompenzaci, která by umožnila těm firmám přežít.

Jak tedy hodnotíte nejnovější kompenzace pro tyto zařízení ze strany státu?

Kompenzace jsou naprosto nedostatečné. Program Antivirus sice umožní udržet pracovní místa, ale každá firma má i spoustu jiných nákladů, se kterými stát (kromě nájemného) nepomůže. A je tady bohužel řada oborů, které sítem pomoci úplně propadly a často už musely zavřít. Sousední země poskytují úhradu 75 až 80 procent nákladů, což dává firmám možnost nejen přežít, ale i znovu nastartovat, až krize pomine. Když sleduji třeba Německo, tak tam vláda vedle kompenzací tvrdě pracuje na co nejrychlejším očkování velké části populace. Němci intenzivně budují očkovací centra – a česká vláda zatím vybírá vládního zmocněnce a najímá si konzultační firmu, která napíše očkovací strategii. Opět máme několik týdnů zpoždění…

Jaké dopady budou mít tato další opatření na podnikatelský sektor v cestovním ruchu, službách a stravovacích zařízeních?

Největší ránu pocítí ti nejmenší, o kterých se moc nemluví – prádelny, servisní firmy na gastronomickou techniku, fitness centra, turističtí průvodci, malé cestovní kanceláře… Pro řadu z nich není ve vládních programech žádné místo. Ale i ti, kteří něco dostali, jsou na tom mnohem hůře než v jiných zemích. Třeba současná podpora pro restaurace pokryje maximálně 40 % z obratu, zatímco v Německu je to 80 % – navíc administrativně mnohem jednodušeji pomocí jediné žádosti, zatímco u nás jde o tři různé programy a tři různé žádosti. Musíme tak počítat s tím, že až třetina restaurací a hotelů otevře možná koncem jara a možná už vůbec ne.

Vidíte vy sám v současné situaci světlo na konci tunelu, a co by majitelům hotelů, penzionů a restaurací v tuto chvíli podle vás nejvíce pomohlo?

Pomohla by skutečná a jednoduchá podpora ve výši 75 až 80 procent z obratu. A pomohlo by vědět, že vláda skutečně zvládne během jara proočkovat 60 procent populace, protože to je jediná garance, že tady nebudeme pořád vypínat a zapínat půlku země.

