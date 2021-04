Už jako malá měla zájem o módu a bavilo ji tvořit. Začala výrobou oblečků na panenky, později navrhovala a šila vlastní modely pro sebe, děti i rodinu. „V té době nebyl velký výběr oblečení a sehnat komplet dobře padnoucího a zároveň hezkého spodního prádla byl opravdu nadlidský výkon. Některé ženy si zajímavé modely oblečení nechávaly šít, ty šikovnější a podnikavé si ho vyráběly samy. A to byl i můj případ,“ vzpomíná Jiřina Matoušová.

Rozvoji firmy věnovala veškerý volný čas včetně víkendů. Oporou jí byla rodina, na kterou se prý může vždycky spolehnout. Výsledky tvrdé a pečlivé práce se začaly dostavovat zhruba po dvou letech.

„Všechny nabízené modely navrhuji sama a výběr materiálů považuji za jednu z nejdůležitějších věcí. Naštěstí poznám dobrou kvalitu a mám velkou představivost, dopředu tedy vím, co je k čemu vhodné a jak bude výsledný model vypadat,“ uvádí paní Jiřina s tím, že spodní prádlo značky Werso se stalo vyhledávaným artiklem především pro svou kvalitu, dobře padnoucí střihy a krásné provedení.

„Začaly mne oslovovat různé módní agentury i modelky zvučných jmen s nabídkami spolupráce, a pokud mne některá oslovila především svojí profesionalitou a kvalitou, nelitovala jsem svůj čas a udělala pro danou akci maximum. Myslím, že jsem díky tomu navázala spolupráci s těmi nejlepšími firmami v oblasti módy nejen tady v Čechách, ale i v zahraničí. Za jeden z největších úspěchů považuji předvedení diamantové podprsenky Werso v ceně neuvěřitelných 60 milionů korun v rámci přehlídky českých andílků Top Secret Werso Show v Praze v hotelu Hilton,“ svěřuje majitelka firmy.

Přehlídkové kostýmy

Díky účasti na mnoha prestižních přehlídkách začala paní Jiřina navrhovat i přehlídkové kostýmy a doplňovat je značkovými šperky. Výsledný sladěný model samozřejmě odhaluje především to, co má být viděno – tedy spodní prádlo, ale jako celek působí jedinečně.

„Díky týmu šikovných konstruktérek a švadlen, si můžeme dovolit nabízet velmi složité modely, které výborně sedí. U nás tak najdete velikosti od obvodu 65 až 125 cm a velikosti košíčků od A do P. Podprsenka musí plnit funkci zvednutí, vytvarování a stálosti tvaru, proto velmi záleží na použití vhodného materiálu, střihu i perfektního odstupňování potřebné velikosti,“ usmívá se Jiřina Matoušová.

Poradenství a osobní přístup

Zákaznicím nabízí i poradenství, chce pro ně to nejlepší. „Zatím jsme dávali přednost osobnímu přístupu a poradenství, současná situace však ukazuje, že dalším krokem bude zkvalitnění a rozšíření možností on-line komunikace. Naším cílem není prodávat své zboží za každou cenu, ale doporučit a nabízet zákaznicím to, co je pro ně nejlepší,“ uvádí majitelka úspěšné firmy a přidává pár rad na závěr.

Spodní prádlo si pořizujte od kvalitních výrobců a obchodů, kteří jsou vám schopni poradit s výběrem velikosti i tvaru. Důležitý je vhodný střih, prádlo si pořádně vyzkoušejte, klidně i více velikostí. Nová podprsenka má mít pevný obvod, protože teplem těla materiál povolí. Měla by držet do pravého úhlu s tělem, aby se volný obvod neposunoval nahoru, což vás nutí přitahovat ramínka, která pak způsobují nepěkné prohlubně na ramenou.

Dobře zvolený pevný obvod a dostatečně velké košíčky, kdy celé ňadro musí být uvnitř košíčku a kostice končit až za prsní tkání v podpaží, drží až 80 % váhy prsou. Kontrolu zvolené podprsenky ještě proveďte zkouškou se svrchním oblečením. Tvar by měl vypadat přirozeně a hezky.