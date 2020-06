Pravidelný pohyb je klíčem ke zdraví – to ví každé malé dítě. Co když ale nemáte na cvičení čas? Díky našim tipům ho najdete i v situaci, kdy si sotva zvládáte odskočit.

Cvičením může být jednoduše jakýkoli pohyb, ve kterém je trochu života. | Foto: Shutterstock.com

Nemám čas. To je nejčastější výmluva, proč necvičit, tedy hned po větě: ‚Cvičení mě nebaví.‘ Jestli jste s časem taky na štíru a cvičit byste přesto chtěli, je čas přenastavit si to v hlavě. Cvičení totiž může mít mnoho podob. Pokud si ho představujete jako hodinu ve fitku třikrát do týdne, může to být vzhledem ke čtyřicetihodinovému pracovnímu týdnu, péči o rodinu, o domácnost a společenskému životu opravdu dost nereálné. Když se na to ale podíváte jinak a přistoupíte na to, že cvičením může být jednoduše jakýkoli pohyb, ve kterém je trochu života, najednou zjistíte, že cvičit můžete vlastně docela dost.